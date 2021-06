Le Samsung Galaxy S21 FE reporté ? - IDBOOX

Si vous attendiez le Samsung Galaxy S21 FE, il faudra modérer votre impatience. Le smartphone devrait être repoussé.

Les caractéristiques techniques et les visuels du Galaxy S21 FE ont envahi la toile depuis longtemps. On pensait la sortie proche mais elle pourrait être reportée. La rumeur circule dans les couloirs du web et elle se fait de plus en plus persistante.

L’existence du Galaxy S21 FE ne fait aucun doute mais sa date de sortie pourrait être compromise selon les informations de Yonhap News. Le média coréen pense que le smartphone va être reporté.

Le S21 FE est attendu début août. Yonhap News évoque maintenant le mois de septembre ou d’octobre.

Galaxy S21 FE – Une attente plus longue que prévue

Samsung aurait été poussé à prendre cette décision pour plusieurs raisons. On évoque en premier lieu la pénurie de composants qui touche tout le secteur. La compagnie aurait décalé la production en attendant un réassort des stocks. Cependant, Samsung a nié cette allégation.

Autre raison, le géant coréen préférerait concentrer ses efforts marketing sur les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Un Galaxy Unpacked doit se tenir le 3 août pour présenter les deux smartphones pliables, la Galaxy Watch 4 et les Galaxy Buds 2.

D’ailleurs, Yonhap News n’est pas d’accord sur la date de l’événement. Il pense qu’il se tiendra plus tard à la fin de la première ou à la deuxième semaine du mois d’août. Peu importe, le Galaxy S21 FE ne devrait pas débarquer avant la rentrée.

