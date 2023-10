Les Samsung Galaxy S24 lancés plus tôt que prévu

Le Samsung Galaxy S24 et les autres modèles de la série pourraient arriver plus tôt que prévu. On parle de janvier 2024.

Tous les indicateurs indiquent que les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra vont sortir en avance par rapport à leurs prédécesseurs.

Plusieurs sources dont le célèbre IceUniverse suggèrent que la production de masse des trois smartphones a démarré. Aucune date précise n’a encore filtré mais les trois Galaxy S24 pourraient sortir entre mi et fin janvier 2024.

Un autre indice appuie cette théorie. Le Galaxy S24 standard a déjà reçu la certification par l’autorité chinoise 3C. Ce passage obligatoire annonce généralement une sortie rapide.

Les Galaxy S24 équipés d’un Snapdragon 8Gen 3 ou d’un Exynos 2400 ?

Samsung commence aussi à multiplier les teasings sur les capacités de son capteur photo ISOCELL 200MP poussé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Aucun smartphone n’est explicitement mentionné mais on pense immédiatement au Galaxy S24 Ultra.

La compagnie décrit notamment la possibilité d’enregistrer une vidéo 4K tout en effectuant un zoom avec un tracking automatique sur un sujet. La prouesse ne s’arrête pas là puisque le smartphone enregistre en même temps une deuxième vidéo avec la scène complète.

Nous espérons que l’Exynos 2400 de Samsung sera du même niveau que le Snapdragon 8 Gen 3. Tous les pays ne seraient pas logés à la même enseigne. L’Europe pourrait hériter du processeur de Samsung.

Il ne faut pas perdre espoir puisque des voix divergentes commencent à dire que seuls les Galaxy S24 et Galaxy S24+ tournent avec un Exynos 2400. Le Snapdragon 8 Gen 3 est réservé au Galaxy S24 Ultra.

De toutes les façon nous attendons la sortie des Galaxy S24 avec impatience dans un cas comme dans l’autre.

