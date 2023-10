Samsung Galaxy S24 – Les premiers visuels déjà sur la toile, quelles sont les nouveautés ?

Le Samsung Galaxy S24 apparait dans une série de visuels. Quelles sont les nouveautés par rapport au Galaxy S23 ?

Le Samsung Galaxy S24 ne sortira pas avant début 2024. Peu importe, les premiers visuels envahissent déjà la toile. En général les Galaxy Unpacked se déroulent entre janvier et février.

Le site SmartPrix a posté des rendus 3D du prochain smartphone de Samsung.

Samsung Galaxy S24 – Quels changements ?

A l’avant le smartphone conserverait son écran plat de 6,1 pouces. Les bords noirs qui entourent cette dalle sont très fins et uniformes. Le Galaxy S24 adopte un nouveau cadre en aluminium. Il est plat complètement avec des arêtes légèrement arrondies. Cela devrait changer la sensation de prise en main.

On aperçoit également sur le côté en dessous du bouton power une bande. Il s’agit d’une antenne UWB (Ultra Wideband). C’est une première puisque le précédent modèle ne possédait pas cette technologie. Seuls les Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra en sont équipés.

Ce système permet entre autres des taux de transferts élevés entre deux appareils sur une courte distance ou pour détecter précisément le positionnement d’objets.

Samsung apporterait également quelques modifications aux dimensions de son smartphone. Le Galaxy S24 serait un peu plus long et moins large. Il mesurerait 147 x 70.5 x 7.6mm alors que le Galaxy S23 fait 146.3 x 70.9 x 7.6mm.

L’arrière du Galaxy S24 reste identique. Les trois caméras sont toujours alignées verticalement. Le flash LED semble juste placé un peu plus bas.

Galaxy S24 – Quelles sont les caractéristiques techniques ?

Ces visuels ne nous donnent aucune information sur les caractéristiques du prochain flagship de Samsung mais plusieurs fuites ont déjà révélé une partie de sa fiche technique. Le Galaxy S24 intègrerait un écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une luminosité de 2500nits.

Un processeur Snapdragon 8 Gen 3 se cacherait sous la coque. Seules les régions d’Amérique du Nord devraient en profiter. L’Europe hériterait d’un processeur Exynos 2400.

L’appareil photo se composerait d’un capteur de 50MP, d’une ultra grand-angle de 12MP et d’un téléobjectif X3 de 10MP. La résolution de la caméra Selfie et de 12MP.

Il est également question d’un recharge rapide de 25W avec une batterie entre 3900mAh et 4000mAh.