Motorola Edge 20 – Trois smartphones à des prix très attractifs - IDBOOX

Motorola est de nouveau dans la course avec les Motorola Edge 20 Lite, Motorola Edge 20 et Motorola Edge 20 Pro et une politique de prix attractive.

Motorola a dévoilé sa nouvelle série de smartphones. Elle se compose du Motorola Edge 20 Lite, du Motorola Edge 20 et du Motorola Edge 20 Pro. La compagnie frappe fort sur les prix avec des appareils qui n’ont pas à rougir de leur fiche technique.

Ils se positionnent sur tous les créneaux du segment milieu de gamme. En attendant de les tester voici leurs principaux points forts.

Motorola Edge 20 – Des points communs

Motorola n’a pas fait de jaloux, les trois smartphones partagent certaines caractéristiques. Les Edge 20 Lite, Edge 20 et Edge 20 Pro intègrent tous un écran OLED de 6,7 pouces.

Comme nous l’avons vu précédemment les bords ne sont plus arrondis. Motorola est revenu à une dalle plate. L’écran des Edge 20 et Edge 20 Pro à un taux de rafraîchissement impressionnant de 144Hz. Celui du Edge Lite s’arrête à 90Hz.

A noter que le lecteur d’empreintes est placé sur la tranche et non pas sous l’écran.

L’autre point commun se situe au niveau de la photo. Ils embarquent tous un capteur principal de 108MP ainsi qu’une caméra Selfie de 32MP.

On citera également la compatibilité avec la charge rapide 30W. Passons aux différences qui justifient les différences de prix.

Motorola Edge 20 Pro

Le Motorola Edge 20 Pro se présente comme le modèle le plus haut de gamme. Il est vendu à 699€(dispo à partir du 10 septembre). Il tourne avec un processeur Snapdragon 870 accompagné de 12Go de RAM et de 256Go de stockage. C’est le top des processeurs pour les smartphones à moins de 800€.

A l’arrière, on découvre quatre caméras. Le module photo est complété par un ultra grand-angle de 16MP et un zoom périscopique X5 capable d’effectuer des zooms X50.

La capacité de la batterie atteint 4500mAh.

Motorola Edge 20

Le Motorola Edge 20 est au prix de 499€ (dispo à partir du 3 septembre). La compagnie a décidé d’affiner la silhouette du Edge 20 par rapport au Pro.

Il ne fait plus que 6,99mm d’épaisseur ce qui fait plus ressortir ses caméras et laisse moins de place à la batterie. Elle passe de 4500mAh à 4000mAh. Son processeur est moins gourmand et devrait lui assurer une autonomie confortable.

Le smartphone accueille un processeur Snapdragon 778G avec 6 ou 8Go de RAM et 128Go de stockage. Autre différence, il échange le zoom périscopique X5 contre un zoom X3 de 8MP.

Motorola Edge Lite

Le Motorola Edge Lite est vendu à 369€ (dispo à partir du 3 septembre). Il s’apparente à un appareil d’entrée de gamme. On passe chez MediaTek pour le processeur. Il est propulsé par un Dimensity 720 avec 6Go de RAM et 128Go de stockage.

Le module photo est plus modeste. Il conserve le capteur de 108MP mais il est accompagné d’un ultra grand-angle de 8MP et d’un capteur de profondeur de 2MP.

Il gagne en revanche une batterie de 5000mAh toujours compatible avec la charge rapide 30W. Le chargeur est inclus dans la boite comme pour les deux autres modèles.