MWC 2022 – Poco X4 Pro 5G et Poco M4 Pro prise en main - IDBOOX

Xiaomi présente le Poco X4 Pro 5G et le Poco M4 Pro pendant le MWC 2022. Pour tout savoir sur les deux smartphones, c’est par ici.

Poco, alias Xiaomi, profite du MWC 2022 pour lancer le Poco X4 Pro 5G et le Poco M4 Pro. IDBOOX est sur place mais Xiaomi a décidé d’organiser une conférence en ligne. Un pied dans le réel et l’autre dans le virtuel, on vous révèle tout ce qu’il faut savoir sur les deux smartphones.

Nous les avons reçus juste avant la présentation. On vous propose de les découvrir dans une rapide prise en main avant des tests plus poussés.

Poco X4 Pro 5G

Le Poco X4 Pro reste fidèle à son ADN. Il conserve son design caractéristique avec un îlot photo qui prend toute la largeur de la coque. C’est impressionnant mais en réalité les capteurs sont placés à gauche et le reste de l’espace est occupé par le logo et une inscription sur la caméra 108MP.

Il s’intègre bien dans le design. Nous avons reçu la version Laser Black. Lorsqu’on fait jouer le smartphone à la lumière, il fait apparaître des grands rais de lumière à l’image de lasers ou de projecteurs qui illuminent les caméras. C’est très réussi.

Ce grand module photo possède un autre avantage. Il dépasse peu de la coque et sa taille confère au smartphone un bonne stabilité lorsqu’il est à plat.

Le reste du smartphone est à l’image de l’appareil photo. Le Poco X4 Pro est un smartphone qui en impose avec un grand écran de 6,67 pouces entourés de fines bordures.

Il offre une bonne prise en main n’espérez pas parcourir tout l’écran avec le pouce. En contrepartie, on a l’impression d’être au cinéma quand on regarde une vidéo ou qu’on joue.

Voilà nos premières impressions. On vous en dira plus dans notre prochain test. Vous pouvez découvrir toutes les caractéristiques du Poco X4 Pro dans le tableau ci-dessous.

Le Poco X4 Pro 5G 6/ 128Go est vendu au prix 299€. Le modèle avec 8/256Go est à 349€. Cliquez ici

Xiaomi vous fait des cadeaux pendant la période de lancement. Du 2 mars 13h au 7 mars 17h59, le Poco X4 Pro 5G 6/ 128Go tombe à 269€. Le 8/256Go passe à 319€ et grâce à un coupon ce dernier tombe même à 299€.

Poco X4 Pro – 5G Ecran 6,67 pouces AMOLED – 120Hz Définition 2400 x 1080 pixels Full HD+ 700nits jusqu’à 1200nits Processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G RAM 6/8Go DDR4 Stockage 128/256Go UFS 2.2 Extension Jusqu’à 1To Caméras arrières 108MP (f/1.9) + 8MP UGA 118° (f/2.2) + 2MP Macro (f/2.2) – vidéo 4K/30 fps – 720p/960fps Caméras frontales 16MP (f/2.4) IP68 Non IP53 Batterie 5000mAh Charge rapide 67W (41 min) Dual SIM NanoSim – Double slot Lecteur empreintes Latéral Prise Jack Oui Audio 2 haut-parleurs Dolby ATMOS Android Android 12 – MIUI 13 Dimensions 164,19 x 76,1 x 8,12 mm – 205 g

Poco M4 Pro

Le Poco X4 Pro est accompagné par le Poco M4 Pro. Sa fiche technique descend d’un cran mais il reprend l’esthétique du X4 Pro avec son module photo taille XL. Les bords de la coque arrière sont légèrement plus arrondis ce qui offre une prise en main agréable.

Si vous avez le sentiment d’avoir déjà vu ce smartphone sur IDBOOX, c’est normal. Nous avions testé le Poco M4 Pro 5G sorti en novembre 2021. Xiaomi ne nous sert pas pour autant le même smartphone. Il s’agit cette fois-ci du Poco M4 Pro 4G avec son lot de nouveautés.

Le Poco M4 Pro arrive avec un écran AMOLED FullHD+ de 6,43 pouces et un taux de rafraichissement de 90Hz. C’est la première fois qu’un appareil de la série Poco M intègre une écran AMOLED. Cette dalle atteint des pics de luminosité de 1000 nits. La version 5G se contente d’une dalle LCD.

Le smartphone tourne avec un processeur MediaTek Helio G96 avec 6/8Go et 64/128Go de stockage.

L’appareil photo arrière comporte un capteur principal de 64MP, un ultra grand-angle de 8MP et un objectif Macro de 2MP. Le capteur Selfie possède une résolution de 16MP.

Une batterie de 5000mAh alimente l’ensemble et elle est compatible avec la recharge rapide 33W. Pour finir, il dispose également d’un vrai double haut-parleur.

Le prix du Poco M4 Pro 6/128Go est à 229€ et le 8/256Go est à 279€. Cliquez ici Xiaomi applique la même politique de lancement que pour la X4 Pro avec des réductions de prix. Du 2 Mars 13h au 4 Mars 12h59, Le Poco M4 Pro passe à 6/128Go 199€. Le 8/256Go est à 249€ et avec un coupon il tombe à 229€.