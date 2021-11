Poco M4 Pro 5G – Un monstre de divertissement à prix réduit - IDBOOX

Le Poco M4 Pro 5G est officiel. Il redéfinit les critères des smartphones milieu de gamme avec une fiche technique impressionnante.

Xiaomi sort un nouveau smartphone à prix cassé. Xiaomi est devenu le spécialiste des mobiles avec un bon rapport qualité/prix. Si on se base sur la fiche technique du Poco M4 Pro 5G, il ne devrait pas faire exception à la règle.

Poco M4 Pro 5G – Un grand écran 90Hz

Xiaomi a poussé un peu plus loin les caractéristiques du Poco M3 Pro 5G. A l’avant, il reprend le design de son prédécesseur avec une petite perforation centrée et des bords assez fins. Ils entourent un écran de 6,6 pouces qui recouvre environ 85% de la surface avant de l’appareil.

La résolution de cette dalle atteint 2400 x 1080 pixels et son taux de rafraîchissement monte jusqu’à 90Hz comme pour son prédécesseur. Il s’adapte automatiquement en fonction du contenu pour économiser de la batterie.

Il possède un niveau de luminosité honorable de 450 nits ce qui devrait permettre de l’utiliser en extérieur sans problème.

Le M4 Pro est un peu plus lourd mais il est moins épais. Il pèse 195g et mesure 8,75mm.

Un module photo reconnaissable

Le design arrière s’écarte de celui du Poco M3 Pro pour adopter celui du Poco M3. La forme de son module photo ne passe pas inaperçu avec son énorme logo.

Il est enchâssé dans un bloc qui s’étale sur toute la largeur du smartphone. Ne vous laissez pas abuser par son apparence. Il dispose de deux caméras et non pas de quatre comme on pourrait le croire.

Xiaomi a réduit les coûts en remplaçant les capteurs de profondeur et Macro par un ultra grand-angle de 8MP. Le capteur principal passe de 48MP à 50MP. De l’autre côté, une caméra de 16MP fait office de capteur Selfie.

Toujours plus puissant

On trouve aux commandes de ce smartphone un processeur MediaTek Dimensity 810. Différentes configurations sont proposées. Vous pouvez opter pour 4 ou 6Go de RAM. Vous avez également le choix pour la capacité de stockage. Le Poco M4 Pro est dispo avec 64Go ou 128Go d’UFS 2.2.

Une batterie de 5000mAh alimente le smartphone. Cette batterie est compatible avec la charge rapide 33W au lieu de 18W précédemment. Le smartphone passe de 0 à 100% en 59 minutes. C’est étonnant pour un smartphone de ce prix.

Parmi les autres bons points, on peut également citer son slot microSD jusqu’à 1TB et la présence d’une prise audio jack.

Des mini prix

Le Poco M4 Pro 5G existe en trois couleurs : noir, jaune ou bleu et il sera disponible le 11novembre. Le prix du Poco M4 Pro 5G 4/64Go est de 229,90€ et la version avec 6/128Go est à 269,90€.

Du 11 au 13, ils bénéficient d’une offre de lancement avec une réduction de 20€ grâce au code M4PRO20.