Nothing Phone (1) – Nothing OS 1.5 sous Android 13 est dispo pour tous

Les heureux possesseurs d’un Nothing Phone (1) peuvent se réjouir la version finale de Nothing OS 1.5 basé sur Android 13 est enfin disponible.

Nous avions déjà pu apprécier Nothing OS 1.5 en version Beta lors de notre test du smartphone. Désormais tout le monde peut en profiter. C’est du lourd. Cette mise à jour apporte de nombreuses nouveautés et une expérience utilisateur encore plus fluide. Nothing annonce que les applications vont se lancer 50% plus rapidement.

On vous met la liste complète de toutes les améliorations et nouveautés mais quelques-unes ont notre préférence.

On citera notamment la nouvelle application de l’appareil photo, le nouveau pack de Glyphs et de sonneries, les icones de l’écran d’accueil personnalisables ou encore le panneau de contrôle du volume détaillé. Il y en a beaucoup d’autres.

Comment mettre à jour le Nothing Phone (1) ? Rien de plus simple, allez dans les paramètres et mise à jour du système.

Toutes les nouveautés Nothing OS 1.5

– Nouvelle application météo personnalisée Nothing.

– Amélioration de l’interface utilisateur sur l’application appareil photo.

– Jusqu’à une augmentation de 50% de la vitesse de chargement des applications.

– Plus de “Material You”, ce qui signifie plus de possibilités de couleurs disponibles pour coordonner les applications tierces au fond d’écran.

– Nouveau pack de son Glyph. Plus de sonneries Glyph et de sons de notification.

– Support multi-langues qui permet différentes langues pour différentes applications.

– Mises à jour de la confidentialité, y compris :

Sélectionneur de photos. Choisissez les images que vous voulez partager avec chaque application.

Autorisations de notifications. Contrôlez les applications qui peuvent vous envoyer des notifications.

Permissions de médias. Regroupez les types de médias que vous souhaitez partager, par exemple, des photos et des vidéos, de la musique et de l’audio, des fichiers.

– Analyseur de code QR dans les paramètres rapides.

– Aperçu du presse-papiers. Le texte copié apparaît sur le presse-papiers dans le coin inférieur de l’écran. Vous pouvez donc directement éditer le texte avant de le coller.

– Nouvelle apparence du contrôleur médias.

– Services en premier plan. Fermez les applications en arrière-plan en activité directement depuis le centre de notification pour économiser la batterie.

– Sous titres en direct : détecte la parole sur votre appareil et génère automatiquement des sous-titres.

– Nettoyage automatique des applications non utilisées pour augmenter la vitesse de lancement de celles fréquemment utilisées.

– Nouvelle fonctionnalité de réparation automatique qui maintient le téléphone (1) en bon état, en effaçant les caches inutilisés et les journaux système expirés.

– Paramètres rapides améliorés. Avec de nouveaux pop-ups pour les réseaux et les périphériques Bluetooth.

– Nouvelle interface utilisateur pour le contrôle du volume. Ajustez facilement les curseurs de volume individuels sans déverrouiller l’écran (par exemple, musique vs alarme).

– Mode de jeu amélioré. Nouvelle interface utilisateur pour les notifications légères et ajout du tableau de bord Google Jeux. Le tableau de bord prend en charge les captures d’écran, l’enregistrement d’écran, l’affichage des FPS et Ne pas déranger. Le Nothing Phone (1) est vendu 399€. Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.