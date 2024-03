Nothing Phone (2a) – Une grosse mise à jour améliore la photo

Le Nothing Phone (2a) va recevoir une nouvelle mise à jour qui va rendre son appareil photo encore meilleur. Que contient cette mise à jour ?

Le Nothing Phone (2a) est la bonne surprise de ce début 2024. Vendu à 349€ seulement, ce smartphone milieu de gamme a tout compris. Le Nothing Phone (2a) a un design original et élégant mais surtout il est performant. Il va le devenir encore plus grâce à la dernière mise à jour.

Nothing à posté sur son compte X/Twitter les détails de cette update. Le smartphone a reçu début février une première mise à jour numérotée OS 2.5.4. Elle corrigeait quelques bugs et améliorait l’appareil photo.

Pour mémoire, il rassemble un capteur principal de 50MP et un ultra grand-angle de 50MP. Nous l’avions trouvé très convaincant lors de notre test complet du smartphone qui vous pouvez lire en suivant ce lien.

Nothing Phone (2a) – Un appareil photo encore meilleur

Il va recevoir une nouvelle mise à jour qui va le rendre encore meilleur. La mise à jour Nothing OS 2.5.4.a va se concentrer sur l’appareil photo. Elle améliore l’ensemble des performances des deux caméras.

Nothing fait également un focus sur le Mode Portrait, la saturation et la tonalité des couleurs. Il n’a pas mentionné le planning de déploiement de la mise à jour.

Si vous ne l’avez pas encore reçu. Allez voir dans les paramètres, puis dans l’onglet Système et Mise à jour pour voir si elle est disponible.

Le Nothing Phone (2a) 12/256Go est à 399€. Le modèle 8/128Go est à 349€. A ce prix, c’est une très bonne affaire pour un smartphone équilibré, performant et surtout qui sort du lot.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités