OnePlus 10T Test – La bonne surprise de l’été ?

Le OnePlus 10T, sa recharge 150W et son processeur Snapdragon 8+ Gen 1 ont fait un stop chez IDBOOX. Découvrez ce qu’il vaut vraiment dans notre test.

OnePlus n’a pas pris de vacances. La compagnie a lancé en plein mois d’août 2022 le OnePlus 10T. Ce nouveau smartphone haut de gamme vient enrichir la gamme OnePlus 10 et il a un argument de poids.

Ce smartphone est équipé d’une recharge ultra rapide de 150W. Mais est-ce son seul atout ? On vous dit tout sur le OnePlus 10T dans notre test. (test non sponsorisé)

Après le OnePlus 10 Pro, la compagnie sort le OnePlus 10T. C’est une version plus abordable que son ainé mais sur le papier il possède des spécifications encore plus poussées. Cette stratégie est étonnante mais on ne va pas s’en plaindre.

OnePlus 10T – Design et ergonomie

Visuellement le OnePlus 10T ressemble à son prédécesseur. On est sur un smartphone grand format avec un écran de 6,7 pouces et il pèse précisément 203,5 g. Inutile de préciser qu’avec de telles caractéristiques, c’est un smartphone qu’on a du mal à utiliser d’une seule main. Impossible de parcourir tout l’écran du pouce.

La prise en main est cependant agréable notamment grâce à une coque arrière avec des bords très arrondis. Le module photo très voyant est intégré en douceur à cette coque, en ne laissant apparaître aucune démarcation.

Le smartphone bénéficie dans l’ensemble de très belles finitions. La mode est plutôt aux revêtements mats mais OnePlus a opté pour une coque brillante avec un effet miroir. L’effet est très beau mais elle marque énormément les traces de doigts.

On termine ce tour du smartphone avec le lecteur d’empreintes placé sous l’écran. Comme d’habitude sur les appareils OnePlus, on le trouve placé un peu bas. Une petite gymnastique des doigts est nécessaire pour l’atteindre.

L’écran

Comme évoqué plus haut, le OnePlus 10T arbore un large écran de 6,7 pouces entouré d’un cadre très fin et uniforme. Il est basé sur une technologie AMOLED. On ne reviendra pas sur la qualité de cette solution.

La dalle offre des couleurs vibrantes et des noirs profonds. Elle dispose d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il n’est pas LTPO ni adaptatif. Vous devez choisir entre du 60Hz et de 120Hz. Vous le ressentirez au niveau de la consommation de la batterie.

Le niveau de luminosité atteint des pointes de 800nits. Vous pourrez sans problème l’utiliser en extérieur et en plein soleil.

Les performances

Un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 alimente le OnePlus 10T. C’est une puce encore plus puissante que celle du OnePlus 10 Pro. Elle est accompagnée de 8 ou 16Go de RAM DDR5 et de 128Go ou 256Go de stockage UFS 3.1.

Avec un tel assemblage, le smartphone ne souffre d’aucune limite. Le jeu Call of Duty se lance avec des graphismes et une animation réglés respectivement sur très élevé et élevé.

On joue également sur du velours avec le très gourmand Genshin Impact. Le double haut-parleur enchantera vos oreilles avec un son puissant et enveloppant. On ne ressent pas de déséquilibre entre les deux sorties.

L’autonomie

Le OnePlus 10T embarque une batterie de 4800mAh. Elle lui offre une autonomie d’une journée voir un tout petit peu plus. N’espérez cependant pas atteindre un jour et demi. L’absence de 120Hz adaptatif se fait sentir.

Une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile consomme 5% de batterie. C’est dans les normes mais la question de l’autonomie disparait avec la Charge SuperVooc 150W.

Le chargeur inclus dans la boite permet de passer de 0 à 100% en seulement 22 minutes. Le smartphone ne chauffe même pas. OnePlus a amélioré sa technologie pour doubler la durée de vie de la batterie. Elle passe de 800 à 1600 cycles de charge.

Le seul bémol est le poids du chargeur. Il est compact mais il dépasse largement celui du smartphone. On se voit mal se promener toute la journée avec dans son sac.

La photo

La composition de l’appareil photo du OnePlus 10T est complètement différente de celle du OnePlus 10 Pro. Elle est plus classique et surtout elle perd la caution Hasselbad.

L’îlot photo arrière rassemble un capteur principal de 50MP Sony IMX766 doté d’un stabilisateur optique d’image, un ultra grand-angle de 8MP et un objectif Macro de 2MP. La caméra Selfie est des 16MP.

Les photos de jour offrent un beau piqué avec des couleurs riches. L’appareil accentue légèrement les tons pour leur donner plus d’éclat mais on reste dans le domaine du réaliste. Mis à part le niveau de détails, on ne constate aucune différence entre le traitement des photos en 16MP et en 50MP.

Les photos de nuit, les portraits et l’ultra grand-angle

L’ultra grand-angle restitue des photos qui manquent un peu de détails par rapport au capteur principal. Il préserve par contre une bonne homogénéité des couleurs. On ressent un sentiment d’aspiration au centre mais les déformations sur les côtés sont contenues.

Le Mode Portrait propose de gérer le niveau de flou d’arrière plan avant de prendre la photo. Le résultat est assez variable. Le détourage peut être précis et nuancé comme il peut être assez grossier. Vous pouvez constater le résultat dans les deux photos ci-dessous.

Le OnePlus 10T se montre très à l’aise avec les photos de nuit quel que soit le niveau de luminosité. Le smartphone restitue de belles couleurs avec très peu de bruit et un niveau de détails élevé.

Ce qu’on en pense

Le OnePlus 10T est proposé à 729€. A ce prix et compte tenu de ses capacités, il éclipserait presque le OnePlus 10 Pro. Finitions, écran AMOLED 120Hz, processeur Snapdragon 8+ Gen 1 surpuissant, recharge 150W, il a tout pour lui.

Il est également doué pour les photos de jour et de nuit grâce à son capteur principal. On noircira juste ce tableau idyllique avec une autonomie un peu trop juste versus le poids du chargeur, et les autres caméras qui ne sont pas toujours au top.

Le OnePlus 10T est un smartphone puissant, équilibré et polyvalent. C’est une bonne affaire.

– Le OnePlus 10T 8/128Go est à 729€. Cliquez ici ou ici pour l’acheter.

– La version 16/256Go du OnePlus 10T est à 829€ Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

OnePlus 10T 5G – La fiche technique

OnePlus 10T – 5G Ecran 6,7 pouces AMOLED – 120Hz Définition Full HD+ (2412 x 1080 pixels) – Gorilla Glass 3 Processeur Snapdragon 8+ Gen 1 – 5G RAM 8/16Go DDR5 Stockage 128/256Go UFS 3.1 Extension Non Caméras arrières 50MP Sony IMX766 (f/1.8) OIS + UGA 8MP 119,9° (f/2.2) + 2MP Macro – Vidéo 4K/60fps Caméras frontales 16MP (f/2.4) IP68 Non Batterie 4800mAh Charge rapide 150W – fourni Dual SIM oui NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio Double Haut-parleur stéréo Android Android 12 – OxygenOS Dimensions 163 x 75,4 x 8,75 mm – 203,5 g