Test OnePlus 10 Pro – Un smartphone qui a tout pour séduire

On a testé le OnePlus 10 Pro. Découvrez ce que vaut vraiment ce smartphone haut de gamme dans notre test sans concession.

Le OnePlus 10 Pro est sorti début avril. On a pris notre temps pour le tester ce qui nous a permis de profiter de toutes les mises à jour qui ont amélioré sa stabilité et ses performances.

On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce smartphone haut de gamme dans notre test non sponsorisé.

OnePlus 10 Pro – Un design qui sait se démarquer

Le OnePlus 10 Pro arbore un splendide écran de 6,67 pouces aux bords recourbés. Il recouvre 90,3% de la surface avant. OnePlus revisite le design de la coque arrière de son smartphone. La transformation est réussie. Elle donne un vrai caractère au OnePlus 10 Pro.

La coque est en verre dépoli mat. Elle se révèle agréable au toucher et elle ne marque pas les traces de doigts. Le module photo assez imposant offre une bonne stabilité au smartphone lorsqu’il est posé à plat.

Ce bloc se prolonge sur le côté pour se fondre dans le cerclage de l’appareil. Cela pourrait rappeler un certain Samsung Galaxy S22 mais OnePlus réussit à se démarquer avec un aspect plus graphique. Nous avons reçu en test la version Pine Green.

Le contraste entre la coque et le bloc photo est encore plus marqué. Elle est vraiment magnifique.

Ergonomie

Le OnePlus 10 Pro conserve le même gabarit que son prédécesseur. C’est un smartphone grand modèle mais que l’on peut facilement utiliser d’une seule main. Son écran est relativement étroit, il mesure 73,9 mm et il pèse 200g. Les boutons sont bien placés. Ils tombent naturellement sous les doigts.

C’est également le cas du lecteur d’empreintes qui se trouve sous l’écran. OnePlus l’a placé à la bonne hauteur. Inutile de jouer les équilibristes avec le smartphone pour l’atteindre.

Une écran brillant

Il ne pouvait en être autrement. Le OnePlus 10 Pro hérite d’un écran AMOLED comme le OnePlus 9 Pro avant lui mais il est un peu plus grand. Sa diagonale atteint 6,67 pouces au lieu de 6,55 pouces. La qualité est au rendez-vous avec un contraste et des couleurs qui vous en mettront plein les yeux.

Cette dalle possède une résolution QHD+ mais le smartphone est réglé par défaut en Full HD+. On vous conseille de conserver ce réglage pour économiser de la batterie.

Le taux de rafraichissement de cette dalle monte jusqu’à 120Hz. Elle est basée sur une technologie LTPO 2.0. La fréquence s’adapte dynamiquement entre 1Hz et 120Hz en fonction du contenu affiché.

Luminosité atteint de pics de 800nits. Avec cela vous n’aurez aucun mal à consulter votre smartphone en extérieur, même en plein soleil.

Les performances

Le OnePlus 10 Pro est un smartphone premium et comme beaucoup d’autres dans cette catégorie, il tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. OnePlus s’est montré généreux puisque ce processeur est accompagné de 8 ou 12Go de RAM et de 256Go de stockage.

Avec une telle configuration, il ne manque pas de puissance. Il avale tout ce qu’on lui donne sans sourciller. Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes sur le niveau élevé et un taux de rafraîchissement très élevé.

Il ne fait également qu’une bouchée de Genshin Impact qui conserve une bonne fluidité avec des graphismes réglés sur le niveau moyen et une fréquence en 30fps. Le smartphone chauffe beaucoup. Après plus de 30 minutes de jeu, une pause s’impose pour faire redescendre la température.

Un mot sur l’audio. Le OnePlus 10 Pro jouit de deux haut-parleurs stéréo. On regrette un réel déséquilibre entre celui du haut et du bas. Le haut-parleur d’écoute a du mal à suivre et manque de puissance. On a également tendance à cacher le haut-parleur principal quand on tient le smartphone à deux mains.

L’autonomie

Le OnePlus 10 Pro récupère une batterie de 5000 mAh au lieu de 4500mAh pour le OnePlus 9 Pro. Grâce à elle, le smartphone résiste une bonne grosse journée avant de passer par la case recharge. Une partie de 27 minutes à Genshin Impact consomme 10% de batterie.

Le OnePlus 10 Pro ne restera pas longtemps branché à une prise puisqu’il est compatible avec la recharge rapide filaire 80W. Comptez seulement 33 minutes pour que le smartphone se recharge à 100%. On sent une légère montée en température à la fin du cycle mais c’est à peine perceptible.

Le OnePlus 10 Pro accepte également la recharge sans fil 50W et la charge inversée.

OnePlus 10 Pro – Trois capteurs photo signés Hasselblad

Le bloc photo arrière se compose de trois caméras. Il comprend un capteur principal Sony IMX 789 de 48MP avec OIS, un téléobjectif de 8MP avec OIS et un ultra grand-angle 150° de 50MP. La caméra avant est de 32MP.

Le OnePlus 10 Pro accueille la deuxième génération de caméras développée en collaboration avec Hasselblad. Le smartphone se bonifie avec le temps. Il a reçu plusieurs mises à jour depuis sa sortie qui ont corrigé quelques erreurs de jeunesse.

Cet assemblage original de capteurs offre au OnePlus 10 Pro un appareil photo digne de ce nom. Le smartphone produit des clichés d’une grande finesse avec des tons proches de la réalité. Il ne tombe pas dans le piège des couleurs sur-vitaminées qui flattent la rétine.

Il n’existe pas de différence dans le traitement des couleurs en 12MP ou 48MP mais on constate parfois l’apparition de grain en 48MP quand on zoome à fond dans la photo.

Le niveau de luminosité peut également paraître un peu trop poussé notamment lorsque le ciel est blanc. Certaines photos ont tendance à être surexposées en mode HDR. (La mise à jour du mois de mai était sensée corriger ce problème)

Les photos de nuit, les portraits et l’ultra grand-angle

Le OnePlus 10 Pro ne démérite pas non plus quand la lumière commence à baisser. Il se montrera un bon compagnon pendant vos virées nocturnes notamment grâce à son mode nuit efficace. L’appareil photo capte plus de luminosité tout en conservant des couleurs réalistes.

Il n’abuse pas trop du lissage et réussit à conserver une grande partie des détails. La confrontation avec les éclairages urbains se révèle moins glorieuse. Le smartphone a beaucoup de mal à maîtriser les halos lumineux.

Le traitement des couleurs diffère légèrement entre le capteur principal et l’ultra grand-angle. C’est un phénomène récurent sur quasiment tous les smartphones. Cependant la différence est minime et reste acceptable.

La luminosité est légèrement plus élevée produisant des teintes moins percutantes. Ce capteur permet de prendre des photos avec un angle de 110° mais aussi de 150°. Dans le deuxième cas, les déformations sur les côtés sont beaucoup plus accentuées. Ce capteur apporte également un mode fisheye amusant.

Le OnePlus 10 Pro ne trébuche pas plus sur les portraits. Il réalise des détourages précis même avec des sujets complexes. L’algorithme arrive à déjouer le piège des mèches rebelles sans abuser du flou pour les masquer.

Ce qu’on en pense

On a peu de reproches à faire au OnePlus 10 Pro. C’est un smartphone premium polyvalent sans défaut majeur. Design, écran puissance, photo, charge rapide, il coche toutes les cases.

Il ne faut pas non plus se leurrer, le tableau n’est pas parfait. On peut tout de même lui reprocher quelques petites choses comme une autonomie qui aurait pu être étendue ou une qualité photo pas toujours constante.

Dans l’ensemble la balance penche nettement du côté positif. Le OnePlus 10 Pro se révèle être un smartphone bien équilibré qui ne vous décevra pas. Ce sentiment est renforcé lorsqu’on sait qu’il démarre 919€. Avec un tel rapport qualité / prix, le OnePlus 10 Pro est incontestablement une valeur sûre sur le segment haut de gamme.

OnePlus 10 Pro – La fiche technique

OnePlus 10 Pro Ecran 6,7 pouces AMOLED – 120Hz LTPO Définition QHD+ (3216 x 1440 pixels) – 800 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 5G RAM 8/12Go DDR5 Stockage 128/256Go UFS 3.1 Extension Non Caméras arrières 40MP Sony IMX789 (f/1.8) + 50MP UGA (150°) + 8MP téléobjectif (f/2.4) – Vidéo 4K/120fps, 8K 24fps Caméras frontales 32MP Sony IMX615 IP68 Non Batterie 5000mAh Charge rapide 80W + sans fil 50W Dual SIM NanoSim double Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio 2 Haut-parleurs Dolby Atmos Android Android 12 – OxygenOS 12 Dimensions 163 x 73,9 x 8,55 mm – 200 g