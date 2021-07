OnePlus Nord 2 – Nos premières impressions sur ce flagship killer à 399€ - IDBOOX

Le OnePlus Nord 2 5G est officiel. On vous donne nos premières impressions sur ce smartphone puissant à 399€ et on vous le fait découvrir en vidéo.

Le OnePlus Nord 2 prend la relève du OnePlus Nord, sorti l’année dernière à la même période. Nous avons reçu le smartphone à la rédaction juste avant sa sortie. On vous livre nos premières impressions en vidéo.

OnePlus Nord 2 – Un prix qui ne change pas

Le OnePlus Nord avait fait du bruit l’année dernière. Il marquait l’intention de la compagnie de s’implanter sur le segment milieu de gamme avec un appareil à l’excellent rapport qualité/prix. Le Nord 2 reprend le même principe en plaçant la barre encore plus haut.

Le OnePlus Nord 2 change légèrement d’apparence. On retrouve à l’avant un très bel écran Super AMOLED avec sensiblement la même taille que celle du Nord. Elle passe de 6,44 à 6,43 pouces.

La différence majeure provient de la disparition de la double perforation. Elle cède la place à une caméra Selfie unique de 32MP. L’espace gagné et les bords très fin donnent l’impression que l’écran est encore plus grand.

OnePlus a une nouvelle fois pris soin des finitions. Elles renvoient une image premium. Bien qu’un peu lourd le smartphone est très agréable à tenir en main. Il est tout en rondeurs avec des bords arrière très recourbés. Il se cale parfaitement dans la paume et son format permet de parcourir tout l’écran avec le pouce.

L’arrière de l’appareil est toujours recouvert de verre. On vous suggère d’ailleurs d’utiliser la coque en silicone qui est dans la boite pour éviter de la rayer dans votre poche.

Un triple capteur photo boosté

On reste dans le dos de l’appareil pour découvrir le module photo qui change de forme. Plus imposant et plus large, il offre une meilleure stabilité au smartphone quand il est posé sur une table.

Cet ensemble passe de 4 à 3 capteurs photo. On n’y perd pas au change puisque le Nord 2 embarque un capteur principal grand angle Sony IMX766 de 50MP. On a plutôt l’habitude de le voir sur des smartphones plus haut de gamme. Il est en plus équipé d’un IOS (stabilisateur optique). Il filme également en 4K en 30fps.

On vous en dira plus sur ses capacités photo dans notre prochain test. Vous pouvez déjà admirer quelques photos et un extrait 4K dans la vidéo.

Un smartphone adapté au gaming

OnePlus a également mis l’accent sur la puissance. On trouve sous le capot un processeur MediaTek Dimensity 1200 IA. Ces deux lettres indiquent que la puce a été optimisée. Ca devrait se ressentir dans les jeux.

D’ailleurs le Nord 2 est présenté comme une machine adaptée au gaming. Il est équipé de stockage en UFS 3.1 pour garantir des taux de transfert ultra rapides.

Parmi les autres nouveautés appréciables, on citera également la présence d’une batterie de 4500mAh compatible avec la charge rapide 65W. Le smartphone se recharge à 100% en 30 minutes. Bonne nouvelle, le chargeur est dans la boite.

On vous en dit plus dans la vidéo.

On vous laisse découvrir le très beau OnePlus Nord 2 bleu Glossy en attendant notre test complet. Il sortira également en Gris Mat en France.

Le OnePlus Nord 2 nous a laissé une bonne première impression d’autant plus que son prix est toujours aussi attractif. Il démarre à 399€ en 8/128Go et il monte à 499€ avec 12/256Go.

Pour le lancement une paire de OnePlus Buds Z offerte pour l’achat d’un OnePlus Nord 2 du 22 juillet 17h au 27 juillet Cliquez ici ou Cliquez ici