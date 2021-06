OnePlus Nord CE 5G - Que vaut ce smartphone ? Test et vidéo - IDBOOX

OnePlus vient d’annoncer le OnePlus Nord CE 5G, un smartphone milieu de gamme à prix abordable. Nous l’avons reçu en avant première et on vous en parle !

Design, performance, autonomie, photo, vidéo, prix et impressions on vous dit tout dans notre test, non sponsorisé.



Découvrez notre test complet ici



Vous avez le choix entre trois modèles. Le OnePlus Nord CE 5G 6/128Go est à 299€. Le 8/128Go est vendu à 329€. Le OnePlus Nord CE 5G 12/256Go est au prix de 399€.

Specs globales du OnePlus Nord CE 5G

Ecran

Taux de rafraichissement de 90 Hz

Résolution Full HD+

Ecran Fluid AMOLED

Technologie LTPO

DPI : 410 ppi

Diagonale de 6.43 pouces

Ratio 20:9

Charge rapide & batterie

Technologie Warp Charge 30T Plus

Puissance de charge de 30W (5V/6A)

Taille de la batterie : 4500 mAh

Performances

Processeur : Qualcomm Snapdragon 750G

GPU : Adreno 619

Stockage : UFS 2.1

RAM : 8 Go ou 12 Go LPDDR4X

Stockage extensible : non

Caméras

Objectif principal : 64 Mpx, f/1.79, 7P, EIS

Ultra grand angle : 8 Mpx, f/2.25, EIS

Capteur monochrome : 2 Mpx, f/2.4

Capteur frontal : 16 Mpx ; EIS ; f/2.4

Résolution vidéo : 4K 30 fps

Connectivité

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G

Bluetooth 5.1, avec prise en charge aptX & aptX HD & LDAC & AAC

NFC activé

Divers

Dimensions : 159,2 73,5 7,9 mm

Poids : 170 g

Couleurs : Blue Void, Charcoal Ink, Silver Ray

Système d’exploitation : OxygenOS