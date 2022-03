Oppo Find X5 Pro – Une croisière avec le Flagship d’Oppo à Barcelone - IDBOOX

Le Find X5 Pro est le nouveau flagship d’Oppo. Lors du MWC à Barcelone, le constructeur a affrété un voilier de 35m pour nous familiariser avec le smartphone.

Hissez les voiles et larguez les amarres. Embarquez avec nous pour la croisière Oppo Find X5 Pro. Il fallait avoir le pied marin pour éprouver les capacités photo du Oppo Find X5 Pro mais on ne recule devant rien pour faire le job.

Cet article n’a pas valeur de test. Nous avons juste pris en main le smartphone pendant quelques heures. L’objectif ici est juste de vous montrer ce qu’on a pu faire avec le smartphone, sans le connaitre, ni le maitriser. Les photos ont été prises à partir de 17H et jusqu’à la tombée de la nuit.



Soleil couchant, entre chien et loup, comment se comporte le Find X5 Pro ? A vous de juger en regardant nos photos. Il n’y a ni filtre, ni nettoyage de notre part, juste la photo réalisée alors que le bateau était en mouvement et la mer un peu agitée. Bon voyage !

Quelques infos sur la photo du Oppo Find X5 Pro

Oppo a mis l’accent sur la photo avec le concours d’Hasselblad. Le spécialiste de la photo a apporté son expertise les performances chromatiques de l’appareil.



L’appareil photo arrière est constitué d’un capteur Sony IMX766 de 50MP avec stabilisateur optique d’image. D’ailleurs c’est le premier stabilisateur optique 5-axes sur mobile. Il est accompagné d’un objectif ultra grand-angle de 50MP anti distorsion, d’un téléobjectif de 13MP avec un zoom optique X2 et un zoom hybride X5.

Les photos sont sublimées par le processeur d’imagerie MariSilicon X. Cette puce améliore également la vidéo de nuit en 4K. La perception de la résolution vidéo nocturne est quatre fois plus précise, moins de grain avec une reproduction plus fidèle des couleurs.

Info précommande

Si vous précommandez le smartphone Find X5 Pro, un pack d’accessoires Oppo d’une valeur de 380€ est offert.

Pour l’achat d’un Oppo Find X5, un pack d’accessoires Oppo d’une valeur de 300€ est offert.



L’Oppo Find X5 Pro est disponible en deux coloris : Noir Glacé et Blanc Céramique à partir du 24 mars 2022 au prix de 1299,90€. Cliquez ici pour le détail de l’offre ou cliquez ici

L’Oppo Find X5 est disponible en deux coloris : Noir et Blanc à partir du 24 mars 2022 au prix de 999,90€. Cliquez ici pour le détail de l’offre de précommande ou cliquez ici