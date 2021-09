Oppo Reno 6 Pro – Taillé pour la vidéo et les portraits mais pas que… - IDBOOX

Oppo Reno 6 Pro, test, prix caractéristiques, on vous dit tout sur ce smartphone plein de surprises qui plaira certainement aux amateurs de vidéos mais pas uniquement. (test non sponsorisé)

Nous avons testé l’Oppo Reno 6 Pro. Présenté comme un appareil adapté au streaming et aux portraits vidéo, il est ne se limite pas à ça. Découvrez ce qu’il vaut vraiment dans notre test complet.

Oppo Reno 6 Pro – Un design premium

L’Oppo Reno 6 Pro jouit de belles finitions. Il est revêtu d’une coque mate avec un effet métallisé. Elle est agréable au touché et ne marque pas les traces de doigts.

On le tient bien en main. Grâce à ses courbes prononcées, il épouse la forme de la paume. Avec 188g sur la balance, il peut être utilisé d’une seule main mais sa relative longueur rend l’opération difficile.

Il mesure 160,8 mm de long pour 72,5 mm de large. Le lecteur d’empreintes sous l’écran est par conséquent difficile à atteindre d’autant plus qu’il est placé trop bas. Il faut faire glisser le smartphone dans sa main pour déverrouiller le smartphone avec le pouce.

Un écran lumineux

Oppo Reno 6 Pro arbore un très bel écran incurvé AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+. Une petite encoche abrite la caméra Selfie de 32MP ce qui permet à l’écran de s’étaler sur 92,1% de la surface l’avant de l’appareil.

Compatible HDR 10+, cette dalle possède un taux de rafraichissement de 90Hz. Si ce n’est pas du 120Hz, il apporte tout de même une fluidité supplémentaire aux animations.

On n’a absolument rien à reprocher à la qualité de cet écran. Les couleurs explosent et le niveau de luminosité atteint 800 nits avec des pics à 1100 nits. Vous n’aurez aucun problème à le déchiffrer en plein soleil.

Oppo Reno 6 Pro – La puissance tranquille

On trouve sous le capot un processeur performant mais il ne s’agit pas du dernier Snapdragon 888. Oppo s’est tourné vers le Snapdragon 870 5G destiné aux smartphones sous la barre des 800€.

La puissance est tout de même au rendez-vous d’autant plus qu’il est accompagné dé 12Go de RAM. Comme sur d’autres smartphones du groupe, on peut gonfler cette mémoire avec de la RAM virtuelle. Le Reno 6 Pro gère jusqu’à 7Go supplémentaire.

Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes calés sur le niveau très élevés et une fréquence d’image réglés sur élevé. Le jeu est fluide et sans saccade.

En passant, le Reno 6 Pro vous en mettra pleine les oreilles avec un son puissant et spatialisé.

Un quadruple capteur photo

L’Oppo Reno 6 Pro est équipé d’une quadruple caméra. Le module se compose d’un capteur principal de 50MP (Sony IMX766) avec OIS, d’un ultra grand-angle 123° de 16MP, d’un téléobjectif de 13MP et d’un objectif Macro de 2MP.

Vous aurez du mal à rater une photo avec l’Oppo Reno 6 Pro. Le capteur principal de 50MP produit des photos en 16 ou 50MP. Il restitue des couleurs proches de la réalité avec une bonne gestion de la lumière même avec un ciel blanc.

Les contrastes auraient pu être un peu plus poussés pour donner du tonus aux photos. Le résultat demeure homogène quel que soit la définition. On apprécie également la finesse et la richesse des détails.

Le smartphone peut effectuer de zooms optiques X2, hybrides X5, X10 et X20. La perte de détail est très limitée jusqu’au zoom X10. L’appareil réussit à conserver un bon niveau de netteté. Il n’abuse pas du flou pour masquer la dégradation et les photos restent utilisables.

Vous pouvez le constater avec les hiéroglyphes sur l’obélisque sur la place de la Concorde.

Ultra grand-angle, portrait et photo de nuit

L’ultra grand-angle provoque un sentiment d’aspiration au centre. Pour ne rien arranger, il dépose un voile vert sur les photos. Une mise à jour et un réglage s’imposent.

L’Oppo Reno 6 Pro excelle dans les portraits. Le détourage est précis et on peut faire varier le niveau de flou d’arrière plan avant de prendre la photo. L’effet Bokeh est très appuyé.

La sujet se découpe grâce à un focus lumineux et paraît presque sortir de la photo. Il a plus de mal avec les portraits Selfie.

Le capteur de 32MP, les détourages sont plus approximatifs. Il n’est pas rare de voir le bout de ses oreilles disparaître dans la zone de flou.

De nuit, le Reno 6 Pro réussit à contenir le bruit en mode automatique. Le Mode Nuit améliore encore la situation avec un traitement qui ajoute de la finesse et du contraste sans abuser du lissage. La lumière est également bien gérée et les couleurs ne sont pas trop dénaturées. (Les photos ci-dessous sont en automatique et avec le Mode Nuit).

Le Reno 6 Pro et la vidéo

Concernant la vidéo, le Reno 6 Pro filme en 4K en 30 ou 60 ims. Oppo a mis l’accent sur les portraits vidéo. Les Reno 6 sont présentés comme des appareils pour les srteamers ou les adeptes des réseaux sociaux en tout genre.

L’interface propose différents effets intéressants comme l’effet Bokeh sur un sujet en mouvement. Le smartphone réussit à l’isoler à condition de ne pas bouger trop rapidement et de ne pas reculer ou avancer. Le détourage est plus propre en faisant des mouvements lents avec une position fixe.

Cette fonction est moins convaincante avec le capteur Selfie. Il peine à maintenir la stabilité du flou d’arrière plan dès qu’on bouge la tête un peu trop vite. Oreilles et cheveux vont et viennent dans la zone de flou. Honnêtement, on s’attendait à quelque chose de plus abouti.

Parmi les autres particularités, on peut également citer le focus tracking sur un visage ou la fonction vidéo IA permettant de filmer à contre-jour tout en améliorant les couleurs. Il faut préciser que ces fonctions ne sont pas disponibles en 4K. La résolution passe automatiquement en 1080p et en 720p pour le portrait avec effet Bokeh.

Vous pourrez aussi vous amuser avec le mode super ralenti en 960 ims pour créer des effets dramatiques.

Une recharge rapide 65W

Oppo Reno 6 Pro cache sous sa coque une batterie de 4500mAh. Elle lui confère une autonomie entre une journée et une journée et demie si vous restez en 60Hz.

Cette durée varie en fonction de vos habitudes et de votre appétit pour les jeux vidéo. Une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile avec l’écran en 90Hz consomme 6% de batterie.

Cette autonomie reste dans la moyenne. Le plus impressionnant reste sa recharge rapide 65W. Le smartphone passe de 0 à 50% en 15 minutes et il faut seulement 16 minutes de plus pour arriver à 100%.

Ce qu’on en pense

Oppo met principalement en avant les fonctions Portrait vidéo du Reno 6 Pro. Ca lui permet de se démarquer dans la multitude de smartphones qui sort en ce moment. C’est un plus mais ça n’est pas déterminant pour l’achat. Le Reno 6 Pro ne se résume pas qu’à ça.

Smartphone à part entière, il se destine à un public plus large que les seuls adeptes des portraits vidéo et des Tiktokers. S’il est vrai qu’il est doué en vidéo en général, on peut également citer parmi ses atouts son processeur puissant, son capteur photo principal ou sa recharge 65W.

On l’achètera plus pour cet ensemble et son côté polyvalent. L’Oppo Reno 6 Pro est vendu à 799€.

Oppo Reno 6 Pro Ecran 6,5 pouces AMOLED – 90Hz Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 870 – 5G RAM 12Go DDR4 Stockage 256Go Extension non Caméras arrières 50MP (Sony IMX766) – OIS (f/1.8) + Ultra grand-angle 123° 16MP (f/2.2) + Téléobjectif 13MP (f/2.4) + 2MP Macro (f/2.4) – vidéo 4K 60fps Caméras frontales 32MP (Sony IMX615) (f/2.4) IP68 Non Batterie 4500mAh Charge rapide 65W – Chargeur inclus Dual SIM NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Connecteur USB-C Android Android 11 – Color OS 11.3 Dimensions 160,8 x 72,5 x 7,99 mm – 188g