Kindle Paperwhite - Amazon lance 2 nouvelles liseuses d’ebooks - IDBOOX

Amazon annonce le lancement de trois Kindle Paperwhite aux USA. Les nouvelles liseuses de livres numériques remplacent l’ancienne génération de Kindle Paperwhite.



Quelles sont ces nouvelles liseuses ? Il y a le Kindle Paperwhite nouvelle génération, la version plus premium Kindle Paperwhite Signature Edition, et, pour la première fois, un Kindle Paperwhite Kids, destiné aux enfants.

Pour la France seuls Kindle Paperwhite 2021 et Kindle Paperwhite Signature Edition sont annoncés.

D’ailleurs, les précommandes sont ouvertes. Pour Kindle Paperwhite Cliquez ici pour Kindle Paperwhite Signature Edition Cliquez ici.

Quelles sont les caractéristiques des nouveaux Kindle Paperwhite 2021 ?

Les liseuses disposent d’un écran plus grand de 6,8 pouces. De plus, l’écran Paperwhite de 300 ppp est anti-éblouissant.

L’écran offre une luminosité supplémentaire de 10 % au réglage maximum pour garantir une lecture plus confortable pour les yeux. Il y a aussi un éclairage Front Light intégré, une lumière chaude réglable et un mode sombre blanc sur noir offrant une flexibilité pour lire à tout moment, de jour comme de nuit.



Grand plus, pour le Kindle Paperwhite Signature Edition, il dispose d’un éclairage avant à réglage automatique qui adapte automatiquement la luminosité de l’écran en fonction de l’éclairage autour de vous.



Elles sont toutes étanches. Le cadre qui entoure l’écran à encre électronique est plus petit, il fait, 10,2 mm. Les liseuses sont entièrement tactiles, il n’y a pas de bouton de navigation.

Une autonomie accrue pour Kindle Paperwhite

Les nouveaux Kindle Paperwhite et Kindle Paperwhite Signature Edition offrent jusqu’à 10 semaines d’autonomie, la plus longue de tous les Kindle Paperwhite à ce jour.



Pour aider à maximiser le temps de lecture, la charge rapide USB-C ne prend que 2,5 heures pour atteindre un temps de charge complet lors de l’utilisation d’un adaptateur 9 W ou plus.



Kindle Paperwhite Signature Edition est la première liseuse à proposer une recharge sans fil (non fourni en France). Elle peut être utilisée avec n’importe quel chargeur sans fil Qi.

Une interface de lecture repensée

Comme nous vous l’annoncions (lire notre article), les nouveaux Kindle Paperwhite bénéficient d’une interface de lecture entièrement repensée.



L’expérience Kindle mise à jour offre un moyen facile de basculer entre l’écran d’accueil, la bibliothèque ou le livre actuel.

L’accès à la bibliothèque comprend de nouveaux filtres et menus de tri, une nouvelle vue sur les collections et une barre de défilement interactive.

On a aussi la possibilité de configurer l’appareil plus facilement en le couplant au smartphone.

Les prix des nouveaux Kindle

Le Kindle Paperwhite Signature Edition 32 GO est à 189,99 euros Cliquez ici

Le Nouveau Kindle Paperwhite 8GO est à partir de 139.99 euros Cliquez ici



Les précommandes sont ouvertes et les liseuses seront disponibles le 27 octobre. Nous avons hâte de vous en dire plus et de tester ces nouvelles liseuses !