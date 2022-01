Oppo Reno 6 Test – Un smartphone équilibré avec un goût de pomme - IDBOOX

L’Oppo Reno 6 est un smartphone milieu de gamme sorti fin 2021 mais il reste dans la course. Découvrez ce que nous en avons pensé dans notre test. (test non sponsorisé).

L’Oppo Reno 6 est un smartphone à part dans le catalogue du constructeur. Son design rompt complètement avec celui de ses prédécesseurs ou même celui de l’Oppo Reno 6 Pro que nous avions testé fin 2021.

Oppo Reno 6 – Un design inspiré

Il va chercher l’inspiration du côté de la firme pomme. La ressemblance avec l’iPhone est frappante mais on ne lui en voudra pas parce que son design est particulièrement réussi.

Les lignes arrondies habituelles des smartphones Oppo cèdent la place à un cerclage plat. La coque arrière bénéficie d’un traitement avec un effet scintillant mat qui ne marque pas les traces de doigts et résiste aux rayures.

Le smartphone est petit, fin, léger et on le tient bien en main. Il mesure 156,8, 72,1 x 7,59mm.

On lui reprochera juste son lecteur d’empreintes sous l’écran placé un peu trop bas.

Un bel écran AMOLED

Le smartphone affiche un écran Full HD+ AMOLED de 6,43 pouces entouré de fines bordures noires. La dalle recouvre près de 89% de l’avant de l’appareil. Le taux de rafraichissement de cet écran s’arrête à 90Hz et il n’est pas adaptatif. Vous devez choisir manuellement entre le 60Hz et le 90Hz dans les paramètres.

Côté puissance MediaTek a confié les clés de son smartphone au Dimensity 900. Il est accompagné de 8Go de RAM et de 128Go de stockage. Ce n’est pas le processeur le plus véloce du marché mais il assure au quotidien même avec les gros jeux 3D.

Le jeu Call of Duty se lance avec des graphismes réglés sur le niveau moyen et une fréquence d’image très élevée. Le jeu est fluide et sans saccade.

On lui reprochera juste ses piètres performances audio. L’Oppo Reno 6 ne dispose que d’un seul haut-parleur. Il est placé en bas de l’appareil et il arrive souvent qu’on masque la grille avec le doigt quand on joue. C’est dommage.

Une recharge 65W

Concernant l’autonomie, l’Oppo Reno 6 cache sous sa coque une batterie de 4300mAh. Elle n’est pas énorme mais elle confère au smartphone une autonomie d’une bonne journée complète avec l’écran en 90Hz pour un usage normal.

Elle va encore un peu plus loin si vous optez pour un taux de rafraichissement 60Hz et laissez de côté les jeux. L’autonomie s’approche d’une journée et demie.

Pour exemple, une partie de 15 minutes de Call of Duty Mobile consomme 5% de batterie.

De toute façon, l’Oppo Reno 6 est compatible avec la recharge rapide 65W. Vous n’aurez donc pas à attendre longtemps avant qu’il reprenne des forces. La batterie passe de 0 à 100% en 30 minutes avec le chargeur inclus dans la boite.

A noter que le smartphone n’est pas compatible avec la recharge sans fil.

Un triple capteur photo inégal

L’Oppo Reno 6 est agrémenté de trois capteurs photo à l’arrière et d’un capteur Selfie de 32MP à l’avant. L’appareil photo principal se compose d’un capteur grand-angle de 64MP, d’un ultra grand-angle de 8MP et d’un objectif Macro de 2MP.

Le smartphone se montre performant dans les photos de jour. Les couleurs sont légèrement rehaussées sans tomber dans l’excès. On reste dans l’ensemble assez proche de ce qu’on voit. Le niveau de détails est élevé et les contrastes sont bien marqués.

On lui reprochera juste une gestion de la lumière mal maîtrisée. Le smartphone accentue la luminosité même quand il n’y en a pas besoin.

De nuit, il accentue la luminosité sans dénaturer les couleurs. Le traitement n’est pas trop agressif. L’appareil photo réussit à conserver une grande partie des détails tout en supprimant le bruit.

On trouve le mode Nuit un peu lent à notre goût. Il faut rester immobile quelques secondes pour ne pas se retrouver avec des photos floues.

Le capteur 64MP permet d’effectuer des zooms X2, X5 et X10. Au-delà du grossissement X2, le niveau de détails est fortement dégradé. On constate également une modification du traitement des couleurs qui deviennent beaucoup plus ternes.

Un ultra grand-angle à la peine

L’ultra grand-angle produit des clichés avec une luminosité beaucoup plus élevée qu’avec le capteur principal. Les photos sont quasiment brulées en plein jour lorsqu’il y a du soleil.

En contrepartie, il évite le piège du fisheye et contient assez bien les déformations sur les côtés.

Si vous êtes un fan des photos Macro vous pourrez réaliser de beaux clichés avec de la patience et en vous appliquant un peu.

L’Oppo Reno 6 ne démérite pas avec les portraits. Il contourne les détourages trop complexes en faisant disparaître ici ou là les mèches de cheveux rebelles. Le résultat final reste tout de même convaincant avec une profondeur bien marquée et des couleurs fidèles à la réalité.

Un dernier mot sur la vidéo. L’Oppo Reno 6 enregistre des vidéos en 4K en 30ips ou en 1080p en 60ips. Le smartphone est dépourvu d’IOS mais le traitement logiciel atténue efficacement les mouvements de la caméra. A noter que le super-stabilisateur est uniquement disponible en 1080p et en 60ips.

L’interface propose également un super-ralenti à 960fps avec une vitesse qui va de X10 à X960.

Ce qu’on en pense

L’Oppo Reno 6 est un smartphone milieu de gamme avec un look ravageur et un rapport qualité / prix intéressant. L’Oppo Reno 6 est vendu à 449€. Le choix de ce design est un peu osé mais il attire l’œil tout de suite.

Côté performances, il y a du pour et du contre. On commence par ce qui fâche. On aurait aimé un écran 120Hz, un processeur plus puissant ou un appareil photo plus homogène.

De l’autre côté, il intègre un bel écran AMOLED, on peut jouer avec sans problème, sa batterie est compatible avec la charge 65W et il se défend en photo de jour comme de nuit.

Il faudra donc faire un choix sur ce qui compte le plus pour vous. Le design du Oppo Reno 6 fait pencher la balance en sa faveur faisant de lui un ovni dans la galaxie de smartphones Android.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter l’Oppo Reno 6.

Oppo Reno 6 – 5G Ecran 6,46 pouces AMOLED – 90Hz manuel Définition 2400 x 1080 pixels Full HD+ Processeur MediaTek Dimensity 900 5G RAM 8Go DDR4 Stockage 128Go Extension Non Caméras arrières 64MP + UGA 8MP 119° + Macro 2MP 4cm – vidéo 4K/30 fps Caméras frontales 32MP IP68 Non Batterie 4300mAh Charge rapide Oui 65W Dual SIM NanoSim – Double slot Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio 1 haut-parleur Dolby ATMOS Android Android 11 Dimensions 156,8 x 72,1 x 7,59 mm – 182 g