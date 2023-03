Pixel 8 et Pixel 8 Pro – De gros changements en perspective ?

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro changent de look. Les premiers rendus 3D annoncent plusieurs transformations importantes.

Google semble revoir sa copie pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Il faudra laisser passer le Pixel 7a pour les voir débarquer officiellement. Le serial leaker Onleaks a pourtant déjà mis la main sur les fichiers CAD.

Pixel 8 Pro – Un écran plus plat

Google fait évoluer le design des Pixel 8 et Pixel 8 Pro par rapport à leurs prédécesseurs. La transformation est plus visible sur le Pixel 8 Pro. L’écran est beaucoup moins incurvé que celui du Pixel 7 Pro. Il est même quasiment plat ce qui est assez rare pour un smartphone premium sur Android.

Il en résulte des bords beaucoup plus arrondis. Le cadre noir autour de la dalle devrait aussi être plus apparent. La prise en main du Pixel 8 Pro devrait être plus agréable.

Le Pixel 8 aurait également fait l’objet de quelques modifications mais elles sautent moins aux yeux. Les angles du smartphone sont tout de même plus arrondis. On remarque aussi que le cadre noir autour de l’écran est plus gros que celui du 8 Pro.

Concernant leur dimensions, Oneleaks précise que l’écran du Pixel 8 Pro mesure 6,7 pouces et celui du Pixel 8 atteint 6,2 pouces.

Un module photo repensé

Mis à part ces transformations, l’informateur a également mis en ligne sur le site Smartprix des rendus 3D du Pixel 8 Pro. Le smartphone se dévoile sous tous les angles.

Le changement le plus flagrant concerne son module photo. Il est équipé de trois caméras et elles sont maintenant disposées dans un ovale. On remarque également la présence d’un autre capteur sous le flash. Il pourrait s’agir d’un capteur de profondeur ou d’une nouvelle technologie.

Parmi les autres nouveautés, on attend également le processeur Google Tensor G3.

Le Pixel 8 et Pixel 8 Pro n’arriveront pas avant le deuxième semestre mais ils pourraient faire une apparition en mai lors de la Google I/O 2023.