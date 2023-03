Google Pixel 7a – Des photos de prise en main dévoilent tout

Le Google Pixel 7a enchaine les fuites et continue de se dévoiler à travers de nouvelles photos de prise en main.

Ca n’est plus une surprise, le prochain smartphone de Google sera le Pixel 7a. Il n’est pas attendu avant la Google I/O 2023 qui se déroulera en mai. Le smartphone étale cependant ses pixels sur les réseaux dans des prises en main.

S’il est comme ses prédécesseurs de la série « a », ce smartphone milieu gamme a toute la saveur des Pixel 7 avec le prix en moins. C’est donc un appareil très intéressant.

Le site vietnamien ZingNews a réussi à mettre la main sur le Pixel 7a et il nous en fait profiter. L’esthétique du Pixel 7a ne change pas. Le module photo arrière est toujours placé sur une bande qui parcourt toute la largeur de la coque.

Google n’a pas non plus jugé utile de réduire le cadre noir qui entoure l’écran. Il est toujours aussi épais.

Google Pixel 7a – Plus de puissance

Cette dalle OLED mesure 6,1 pouces et possède une résolution FullHD+. On retrouve aux commandes le dernier processeur maison de Google, le Tensor G2. Une photo des paramètres de l’appareil confirme qu’il tourne avec 8Go de RAM DDR5 et 128Go de stockage. Son taux de rafraichissement monte à 90Hz.

L’upgrade le plus important concerne son capteur photo principal. La caméra du Pixel 6a est remplacée par un capteur Sony IMX787 de 64MP. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 12MP.

Un anneau de protection en silicone laisse également présager que le Pixel 7a est certifié IP67 comme l’était le Pixel 6a avant lui.

Le Pixel 7a sera probablement dévoilé officiellement le 10 mai 2023 lors de la Google I/O.