Black Friday avant l’heure – Xiaomi 11 Lite 5G et Poco F3 grosse baisse de prix - IDBOOX

Xiaomi casse les prix à l’occasion du Black Friday. Le Xiaomi 11 Lite 5G et le Poco F3 s’offrent une baisse de prix conséquente.

Amazon a surpris tout le monde en dégainant le Black Friday avant l’heure. La date a été fixée au 26 novembre mais vous pouvez déjà profiter de bons plans dès maintenant.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE possède un écran AMOLED 90Hz de 6,55 pouces. Il tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 778G. On trouve à l’arrière un capteur principal de 64MP et un ultra grand-angle de 8MP et un autre de 5MP. Le smartphone est alimenté par une batterie de 4250mAh.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est vendu 329,90€ au lieu de 399€. Vous économisez 69,10€.

Le 11 Lite 5G NE 6/128Go est vendu 299,90€ au lieu de 369€. Vous économisez 69,10€.

Le puissant Poco F3 bénéficie lui aussi d’une importante baisse de prix. Pour mémoire le Poco F3 intègre une dalle de 6,67 pouces AMOLED avec un taux de rafraichissement 120HZ. Il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 870, une triple caméra 48MP et une batterie de 4520mAh.

Le Poco F3 6/128Go est vendu 279,90€ au lieu de 369€. Vous économisez 89,10€.

