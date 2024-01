Poco X6 Pro – Le nouveau challenger du gaming à un prix de folie

Les Poco X6 Pro et Poco X6 débarquent et attention ils sont encore plus puissants pour des prix toujours aussi bas.

Xiaomi renouvelle sa gamme de smartphones gaming. Les Poco X6 Pro et Poco X6 symbolisent la performance au service du gaming à prix mini. Vous pouvez jouer dans les meilleures conditions sans vous ruiner.

Poco X6 Pro et Poco X6 – Des offres de lancement à tomber

Le Poco X6 12/256Go est vendu 329,90€ mais grâce à une offre de lancement, il tombe à seulement 289,90€. Suivez ce lien pour acheter

De son côté, le X6 Pro 12/512Go passe de 419,90€ à 379,90€ pendant la période de lancement. Un smartphone taillé pour le gaming à ce prix là, on ne voit pas ça tous les jours. Suivez ce lien pour acheter

Que nous réserve le Poco X6 Pro pour ce prix-là ?

Poco X6 Pro – Un écran calibré pour le gaming

Le Poco X6 Pro est calibré pour jouer dans les meilleures conditions. Le smartphone dispose d’un écran plat AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraichissement 60Hz – 120Hz.

La résolution tactile 16X de cette dalle garantit une précision redoutable. Elle est de 43392 x 19520 alors qu’un écran classique culmine à 2712 x 1220. Vous ne pourrez plus manquer votre cible dans Call of Duty Mobile. Son Touch Sampling est de 2160Hz.

Vous pourrez jouer aussi bien en intérieur qu’en extérieur grâce à la luminosité élevée de cet écran. Les pics atteignent 1800nits.

De la puissance à tous les étages

Le Poco X6 Pro possède la puissance nécessaire pour avaler les jeux 3D les plus gourmands. Il tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra gravé en 4nm. Ce monstre est couplé avec 8/12Go de RAM DDR5X et 256/512Go de stockage en UFS 4.0.

Le X6 Pro possède une arme secrète supplémentaire. Le système WildBoost Optimization 2.0 lui donne des super-pouvoirs. Grâce à lui les chargements sont accélérés, les jeux sont plus fluides et la réactivité accrue.

Le jeu Genshin Impact qui sert généralement d’étalon de mesure démarre deux fois plus rapidement que sur le Poco X5 Pro et la température du processeur ne dépasse pas 44,3°C grâce à la technologie LiquidCool 2.0. Vous êtes armés pour jouer en toute sérénité.

Poco X6 Pro, jamais à court d’arguments

N’oublions pas non plus sa batterie de 5000mAh et son chargeur 67W fourni dans la boite.

La partie photo n’a pas été oubliée même si ce n’est pas le principal argument du Poco X6 Pro. Le smartphone embarque un appareil photo constitué d’un capteur principal 64MP (avec OIS), d’un ultra grand-angle de 8MP et d’un objectif Macro de 2MP.

Cerise sur le smartphone, le Poco X6 Pro est le premier smartphone à tourner nativement sous le nouveau système HyperOS.

Poco X6 Pro et Poco X6 – Des prix mini

POCO X6 Pro 5G ( Noir, Jaune, Gris)

– 12GB RAM / 512GB ROM : RRP 419.90€, Offre de lancement 379.90€ (Réduction de 40€)

– 8GB RAM / 256GB ROM : RRP 349.90€ Cliquez ici

POCO X6 5G (Noir, Blanc, Bleu)

– 12GB RAM / 512GB ROM : RRP 369.90€, Offre de lancement 329.90€ (Réduction de 40€)

– 12GB RAM / 256GB ROM : RRP 329.90€, Offre de lancement 289.90€ (Réduction de 40€)

– 8GB RAM / 256GB ROM : RRP 299.90€ Cliquez ici

