Poco X5 Pro Test – Un smartphone plein de ressources

Nous avons testé le Poco X5 Pro, la dernière star du milieu de gamme de Xiaomi. Est-il encore meilleur que son prédécesseur ?

Les smartphones se caractérisent par une vraie polyvalence et un bon rapport qualité / prix. Le Poco X5 Pro relève le défi de faire encore mieux que le X4 Pro. Ecran, processeur, appareil photo, batterie est-il toujours aussi efficace ? (test non sponsorisé)

On vous donne la réponse dans notre test.

Le Poco X5 Pro est un incontournable dans cette gamme de prix et même au-delà. Le Poco X5 Pro 6/128Go est vendu à 349€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Le modèle avec 8/256G est vendu 399€. Xiaomi a mis en place une offre de lancement sur la version 8/256Go. Xiaomi ajoute une POCO Watch (€89,99) et bracelet POCO Watch (€14,99) en cadeaux. Suivez ce lien pour l’acheter.

Poco X5 Pro – Un design qui évolue

Le design du Poco X5 Pro évolue légèrement. Xiaomi allège et affine son smartphone. Il pèse 181g et ne fait plus que 7,9mm d’épaisseur. En comparaison le Poco X4 Pro pesait 205g pour 8,12mm d’épaisseur.

On sent tout de suite la différence quand on l’a dans le creux de la main. Il reste tout de même un smartphone grand format et il est difficile de le manipuler d’une seule main.

Pour gagner un peu de légèreté Poco a réduit la taille de la plaque de verre de l’îlot photo. Le logo Poco est maintenant imprimé dans la coque. Nous avons reçu à la rédaction le modèle jaune. La coque en plastique est recouverte d’une texture mate, douce au toucher qui ne marque pas les traces de doigts.

A l’avant, l’écran est entouré d’un cadre fin et uniforme. Le ratio body/écran dépasse les 87%. C’est parfait pour regarder une vidéo ou jouer sans se sentir à l’étroit.

On termine avec le lecteur d’empreintes. Il est placé sur le côté. Il est placé un peu haut et les petites mains auront peut-être du mal à l’atteindre. Dans tous les cas il est très réactif. Il faut aussi signaler la présence d’une prise audio jack ce qui est de plus en plus rare.

Un écran POLED XL

Le Poco X5 Pro est le premier appareil de la gamme X avec un écran POLED. Il permet d’alléger et d’affiner le smartphone. Grâce à lui l’épaisseur du X5 Pro descend à seulement 7,9mm. En ce qui concerne la diagonale, elle demeure identique.

On jouit d’une grande surface de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Le taux de rafraîchissement oscille entre 60Hz et 120Hz. Dynamique, il s’adapte donc au contenu diffusé pour économiser de la batterie.

Outre la qualité des contrastes et des couleurs, il offre également un bon niveau de luminosité. Les pics atteignent 900 nits ce qui le rend parfaitement utilisable en extérieur et en plein soleil.

Les performances

Le Poco X5 Pro gagne un nouveau processeur qui lui confère encore plus de puissance. Il troque le Snapdragon 695 du Poco X4 Pro contre un Qualcomm Snapdragon 778G. Selon les configurations, cette puce est accompagnée de 6 ou 8Go de RAM et de 128 ou 256Go de Stockage.

En cas de besoin, on peut rajouter jusqu’à 5Go de mémoire virtuelle et 1To de stockage grâce à un emplacement microSD. Vous l’aurez compris, le Poco X5 Pro a tout ce qu’il faut pour jouer dans de très bonnes conditions.

Genshin Impact tourne sans problème et Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes réglés sur le niveau très élevé et une fréquence d’image élevée.

Si vous êtes joueur, vous apprécierez également la présence de deux vrais haut-parleurs avec un son clair et équilibré. Dommage, l’un des deux est placé trop bas, on a tendance à le masquer quand on joue.

Une batterie avec de l’endurance

Le Poco X5 Pro conserve la batterie de 5000mAh de son prédécesseur. Compte tenu de l’épaisseur du smartphone, on se demande où elle est. Elle lui confère une autonomie d’un jour et demi.

Il se place au-dessus de la moyenne. Vous pouvez même espérer aller peu plus loin si vous faites un trait sur les jeux vidéo et que vous restez avec l’écran en 60Hz.

Une partie de 15 minutes de Call of Duty Mobile avec l’écran en 120Hz consomme 5% de batterie.

Le Poco X5 Pro est livré avec un bloc de charge rapide 67W. Le smartphone passe de 0 à 25% en 7 minutes puis à 75% en 20 minutes. La batterie atteint 100% en 41 minutes.

La Photo – Un capteur 108MP efficace

Pour la photo, nous avons emporté le smartphone à Venise, lieu idéal pour tester toutes les fonctionnalités.

Le Poco X5 Pro intègre un triple capteur. Ce module photo est basé sur un capteur principal de 108MP de 1/1,52 pouces. Il est accompagné d’un ultra grand-angle 8MP de 120° et d’un objectif Macro de 2MP.

On constate une très nette amélioration de la qualité des photos par rapport à son prédécesseur. Les couleurs sont vibrantes et légèrement poussées pour flatter la rétine. Les photos sont nettes avec un niveau de détails élevé.

Le smartphone réussit également à conserver la même colorimétrie sur les photos en 12,5MP et en 108MP.

Le Poco X5 Pro monte vraiment d’un cran. C’est aussi visible avec les photos de nuit. L’appareil réussit a gérer différentes sources de luminosité et restitue des clichés proches de ce qu’on voit. Il ne dénature pas les couleurs.

En revanche, l’algorithme est un peu trop agressif au niveau des détails. Un grand nombre disparait en même temps que le bruit. Les halos lumineux engendrés par l’éclairage urbain ne l’effrayent pas d’avantage. Il les atténue d’un coup d’IA.

Ultra grand-angle et portraits

L’ultra grand-angle ne déçoit pas non plus. Les déformations sont limitées et surtout il conserve les mêmes couleurs que le capteur principal. Le seul reproche qu’on lui fera est une perte de détails sur les bords de la photo.

Le Poco X5 Pro maîtrise également les portraits. Les détourages sont précis et il évite le piège des plans multiples. L’IA sait faire la différence entre le sujet et les objets qui l’entourent. L’intensité du flou d’arrière-plan est même réglable à postériori.

En ce qui concerne les capacités vidéo du smartphone, le Poco X5 Pro filme en 4K/30ims. On vous laisse apprécier la qualité de la vidéo sans stabilisateur optique.

Poco X5 Pro – Ce qu’on en pense

Avec le Poco X5 Pro, Xiaomi prouve une nouvelle fois sa capacité à proposer des smartphones équilibrés avec un excellent rapport qualité / prix. Le Poco X5 Pro démarre à 349€ avec 6Go de RAM et 128Go de stockage. Et pour ce prix, il a beaucoup à offrir.

Son écran POLED 120Hz est splendide, son processeur Snapdragon 778G permet de jouer à tout ce qu’on veut et son appareil photo 108MP a fait un bond en avant par rapport à son prédécesseur. On peut également citer son autonomie au-dessus de la moyenne et sa recharge 67W.

Si on adhère pas à son design assez ostentatoire, il est difficile de lui reprocher quelque chose pour ce prix. Comme le dit Poco : “Arrêtez de vous couper un bras, soyez plus Smart que Phone”, même s’il a un petit goût de caviar !

Poco X5 Pro – La fiche technique complète

Poco X5 Pro – 5G Ecran 6,67 pouces AMOLED – 120Hz dynamique (60Hz -> 120Hz) Définition 2400 x 1080 pixels – Gorilla glass 5 Processeur Qualcomm Snapdragon 778G RAM 6/8Go Stockage 128/256Go Extension Oui jusqu’à 1To Caméras arrières 108MP (1/1,52’) + UGA 8MP 120°+ Macro 2MP (f/2.4) – Vidéo 4K/30fps Caméras frontales 16MP (f/2.4) IP68 non Batterie 5000mAh Charge rapide 67W Dual SIM Double NanoSim + microSd Lecteur empreintes Latéral Prise Jack Oui Audio 2 haut-parleurs Android MIUI 14 / Android 12 Dimensions 162,91 x 76,03 x 7,9 mm – 181 g