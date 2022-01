realme 9 Pro – Les premiers visuels et les caractéristiques techniques - IDBOOX

Le realme 9 Pro est resté relativement discret jusqu’à présent mais il ne devrait plus tarder à sortir. Les premiers visuels et sa fiche technique viennent de fuiter.

Le realme 9 Pro va prendre la relève du 8 Pro. Le smartphone se caractérisait par un bon rapport qualité / prix. D’après les informations récupérées par le serial leaker OnLeaks pour le site SmartPrix, le smartphone ne devrait pas nous décevoir.

Il place la barre beaucoup plus haute.

r ealme 9 Pro – Un design sans vague

Il n’y a aucun changement radical à l’avant. L’écran plat est toujours muni d’une petite perforation et il est entouré de bords assez visibles. A l’arrière, le bloc photo ne comporte plus que trois capteurs au lieu de quatre.

Realme a également fait disparaître son slogan « Dare to Leap ». Il barrait toute la coque sur le realme 8 Pro.

Le realme 9 Pro passe à la 5G

Sa fiche technique progresse sur de nombreux points. Le smartphone hérite d’un écran plus grand de 6,59 pouces au lieu de 6,4 pouces. On reste sur de la technologie AMOLED mais son taux de rafraîchissement passe de 60 à 120Hz. La dalle abrite le lecteur d’empreintes.

Le realme 9 Pro est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 695 ce qui lui donne accès à la 5G. On trouve à ses côtés 6 ou 8 go de RAM et 128Go de stockage.

La batterie est plus imposante. Sa capacité monte à 6000mAh au lieu de 4500mAh. En revanche, une charge rapide 33W remplace celle de 50W du realme 8 Pro. La compagnie a également transformé l’appareil photo. Terminé le capteur principal de 108MP. Il cède la place à un capteur de 64MP. Il est suivi par un ultra grand-angle de 8MP et d’un capteur de 2MP.

Ce changement peut ressembler à une rétrogradation mais ce n’est pas forcément la résolution d’un capteur qui fait la qualité des photos. La caméra Selfie reste en 16MP.