realme C33 – Un smartphone d’entrée de gamme avec une caméra 50MP

Le realme C33 est un appareil d’entrée de gamme vendu sous les 200€. Que nous réserve-t-il pour ce prix-là ?

realme agrandit son offre d’entrée de gamme avec le C33. Comme d’habitude chez le constructeur, le prix du smartphone est très serré. Le realme C33 est proposé à partir de 179€.

realme C33 – Esthétique et solide

La compagnie a pris soin des moindres détails même pour ce prix. Le smartphone se distingue par un design raffiné. Il rompt complétement avec celui du realme C30.

Sa coque est à la fois esthétique et solide. Brillant et chatoyant, le revêtement reproduit le miroitement de la lumière à la surface de l’eau. Ce boitier translucide est également constitué de polycarbonate et polyméthacrylate de méthyle des matériaux plastiques incassables.

realme a même réussi à le rendre encore plus fin que son prédécesseur. Il passe de 8,5 à 8,3mm. Cela paraît peu mais cela rend la prise en main encore plus confortable.

Un capteur photo 50MP

A l’avant du smartphone, on trouve un écran de 6,5 pouces avec un petit encoche en forme de goutte d’eau. Comme sur le C30, un processeur Unisoc T612 4G se cache sous la coque. Il est assisté par 4Go de RAM et 64Go de stockage en USFS 2.2. Il permet de jouer à Call of Duty Mobile avec les réglages au minimum.

L’autonomie est un de ses gros points forts. Grâce à sa batterie de 5000mAh, il tient entre 2 et 3 jours selon votre utilisation. Autre bonne nouvelle, le realme C33 abandonne le connecteur micro-USB au profit d’un USB-C.

Le constructeur a également doté son smartphone d’un capteur photo digne de ce nom. Il gagne une caméra principale de 50MP gérée par IA et compatible avec les modes Nuit, HDR et Time-lapse. Pour terminer, le realme C33 est le premier smartphone de la gamme C à tourner sous Android 12.

Le realme C33 4/64Go est vendu 179€ en Sandy Gold et Night Sea, il sera disponible prochainement.