realme GT Neo 3 150W, GT Neo 3T – Vente flash et réduction de prix pour le lancement

realme GT Neo 3 150W, GT Neo 3 80W, GT Neo 3T et GT Neo 3T Dragon Ball Z, découvrez tous les prix et la dispo de ces quatre smartphones surprenants.

Le realme GT Neo 3 a été lancé en France et en Europe le 08 juin 2022. Cette nouvelle gamme de smartphones comprend 4 modèles différents dont le GT Neo 3 150W. Il se recharge en seulement 15 minutes. C’est une première mondiale et c’est impressionnant.

On vous dit tout sur ce smartphone performant et polyvalent dans notre test et notre vidéo.

Comme d’habitude la période de lancement est l’occasion de réaliser des bonnes affaires avec des prix préférentiels. On vous détaille tous les prix, les ventes flash et la disponibilité de chaque appareil.

Prix et disponibilités du realme GT NEO 3 version 150W

Le realme GT NEO 3 version 150W (12GO+256GO) sera disponible dès le 15 juin au prix de 699.99 euros.

En exclusivité le 9 juin sur le site de realme et Amazon à l’occasion des Flash Sales pendant seulement 24h au prix exceptionnel de 649,99 euros (au lieu de 699,99 euros).

Cliquez sur ce lien pour acheter le pack realme GT Neo 3 150W en vente flash.

En early bird du 15 au 22 juin, le GT NEO 3 version 150W (12GO+256GO) bénéficiera également d’une promotion au prix de 649,99 euros (au lieu de 699,99 euros).

Prix et disponibilités du realme GT NEO 3 version 80W

Le realme GT NEO 3 version 80W (8GO+256GO) sera disponible dès le 15 juin sur le site de realme, Amazon et les principaux revendeurs au prix de 599.99 euros

En exclusivité le 9 juin sur le site de realme et Amazon à l’occasion des Flash Sales pendant seulement 24h au prix exceptionnel de 549,99 euros (au lieu de 599,99 euros) avec en plus des Buds Air 3 Nitro Blue offerts.

En early bird du 15 au 22 juin, le GT NEO 3 version 80W (8GO+256GO) bénéficiera également d’une promotion au prix de 549,99 euros (au lieu de 699,99 euros) avec en plus des Buds Air 3 Nitro Blue offerts.

Prix et disponibilités des Buds Air 3 Nitro Blue

Les Buds Air 3 Nitro Blue seront disponibles dès le 15 juin au prix de 99.99 euros.

Prix et disponibilités du realme GT NEO 3T

Le realme GT NEO 3T (12GO+256GO) et GT NEO 3T (8GO+128GO) seront disponibles dès le 15 juin au prix de 469.99 euros pour la version 12GO+256GO et 429,99 euros pour la version 12GO+128GO.

En exclusivité le 9 juin pendant seulement 24h, il sera au prix exceptionnel de 429,99 euros (au lieu de 469,99 euros) pour la version 12GO+256GO et 399,99 euros (au lieu de 429,99 euros) pour la version 12GO+128GO.

Cliquez sur ce lien pour profiter du pack spécial realme GT Neo 3T.

En Early Bird du 15 au 22 juin, le GT NEO 3T (12GO+256GO) et GT NEO 3T (8GO+128GO) bénéficieront également d’une promotion sur le site de realme au prix exceptionnel de 429,99 euros (au lieu de 469,99 euros) pour la version 12GO+256GO et 399,99 euros (au lieu de 429,99 euros) pour la version 12GO+128GO.

Et sur Amazon seulement pour le GT NEO 3T (12GO+256GO) au prix exceptionnel de 429,99 euros (au lieu de 469,99 euros).

Prix et disponibilités du realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition

Le realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition (8GO+256GO) sera disponible dès le 8 juillet au prix de 499,99 euros avec une charge de 80W et un processeur Snapdragon 870.