Redmi Note 13 Pro Plus – Xiaomi va toujours plus loin pour un prix toujours aussi bas

Xiaomi lance les Redmi Note 13 en France. La star des smartphones milieu de gamme revient avec des caractéristiques encore plus poussées et des prix plancher.

Xiaomi a organisé un événement à Paris pour présenter l’ensemble de sa nouvelle gamme de smartphones Redmi Note 13. Nous avons craqué sur le Redmi Note 13 Pro+ ce smartphone milieu de gamme a tout d’un grand sauf le prix.

Redmi Note 13 – Le nouveau fer de lance de Xiaomi

Les Redmi Note 13 sont très importants pour Xiaomi. Les smartphones Redmi représentent 50% des ventes en volume de la marque France et 4 millions de français les utilisent.

Xiaomi ambitionne de capter 25% de part de marché sur le segment 200€ – 500€. La compagnie a donc particulièrement soigné les Redmi Note 13.

Parmi les cinq modèles présentés le Redmi Note 13 Pro+ a plus particulièrement retenu notre attention. C’est le premier smartphone de la gamme Redmi à bénéficier d’un écran incurvé.

Redmi Note 13 Pro+, un look premium et un prix minimum

Il va vous faire briller les yeux avec son écran de 6,67 pouces AMOLED 1,5K. Son taux de rafraichissement monte à 120Hz et la luminosité à 1200nits. La dalle est protégée par du Gorilla Glass Victus.

Xiaomi a fait un gros effort sur le design et les finitions. On n’a plus du tout l’impression de tenir en main un Redmi Note.

Les performances sont également au rendez-vous puisque le Redmi Note 13 Pro+ abrite un processeur gravé en 4nm. Il tourne avec une puce MediaTek Dimensity 7200. Elle est assistée par 8/12Go de RAM DDR5 et 256/512Go de stockage en UFS 3.1.

Le Redmi Note 13 Pro+ est 59% plus performant que le Redmi Note 12 Pro+. Le smartphone embarque une batterie de 5000mAh et il est livré avec un chargeur 120W. L’appareil passe de 0 à 100% en 19 minutes.

Le Redmi Note 13 Pro+ sait faire de la plongée

La partie photo n’a pas été laissée de côté. L’appareil photo se compose d’un capteur principal de 200MP avec OIS, d’un ultra grand-angle de 8MP et d’un objectif Macro de 2MP.

Le Redmi Note 13 Pro+ bénéficie d’un traitement amélioré de l’image. Il possède une mode de capture hyper rapide adapté notamment aux photos d’animaux et d’un meilleur rendu des photos en basse luminosité. Nous avons hâte de tester ça.

Autre nouveauté le smartphone est certifié IP68 et il intègre une technologie Wet Touch. Cela veut dire que son écran tactile fonctionne même s’il est mouillé. Nous vous avons fait une petite démonstration dans notre vidéo.

Pour terminer, Xiaomi étend la durée de vie des Redmi Note 13 avec 4 ans de mises à jour de sécurité et 3 ans de mise à jour Android.

Nous vous dirons prochainement dans notre test si le Xiaomi Redmi Note 132 Pro+ tient toutes ses promesses.

Xiaomi Redmi Note 13 – Les prix

Redmi Note 13 (Noir, Bleu, Vert)

6GB RAM / 128GB ROM : 199€ Cliquez ici

8GB RAM / 256GB ROM : 249€ Cliquez ici

Redmi Note 13 5G (Noir, Bleu, Blanc)

8GB RAM / 256GB ROM : 299€ Cliquez ici

Redmi Note 13 Pro (Noir, Violet, Vert)

8GB RAM / 256GB ROM : 349€ Cliquez ici

12GB RAM / 512GB ROM : 399€ Cliquez ici

Redmi Note 13 Pro 5G (Noir, Violet, Bleu)

8GB RAM / 256GB ROM : 399€ Cliquez ici

Redmi Note 13 Pro+ 5G (Noir, Violet, Blanc)

8GB RAM / 256GB ROM : 469€ Cliquez ici

12GB RAM / 512GB ROM : 499€ Cliquez ici

Redmi Watch 4 (Noir, Gris) : 99€ Cliquez ici

Xiaomi Redmi Buds 5 (Noir, Blanc, Bleu) : 49€ Cliquez ici

Redmi Buds 5 Pro (Noir, Blanc, Violet) : 99€ Cliquez ici

