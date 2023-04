Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus Test – Est-il toujours à la hauteur de sa réputation ?

Nous avons testé le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+. Découvrez notre avis sans concession sur ce smartphone. Reste-t-il un incontournable sur le segment milieu de gamme ?

La nouvelle série Redmi Note 12 a été lancée à Paris fin mars en grande pompe. Nous étions présents et c’est maintenant l’heure du verdict. Nous avons testé le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+. Cette cuvée 2023 est-elle aussi bonne que les précédentes ? La réponse est dans notre test non sponsorisé.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus – Design et ergonomie

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ est le modèle le plus poussé de la série Note 12. Comme pour les autres modèles son design va à l’essentiel et joue la carte de l’efficacité. Xiaomi a tout de même affiné son apparence par rapport au Xiaomi 12 classique.

Le menton disparaît en bas de l’écran pour céder la place à un cadre fin et uniforme. L’ensemble des finitions est soignée et renvoie une image premium.

La forme du module photo à l’arrière est classique mais son aspect métal tranche avec le dos en verre du smartphone. Comme d’habitude ce revêtement adore les traces de doigts.

Le Redmi Note 12 Pro+ est un smartphone taille XL mais la prise en main est agréable grâce aux bords arrière arrondis. Il mesure 162,2 x 76 x 8,98 mm et pèse 210,5g. Avec de telles dimensions, vous n’aurez d’autres choix que de l’utiliser à deux mains.

Le lecteur d’empreintes est placé sur la tranche et tombe naturellement sous le doigt. Contre toute attente, le Redmi Note 12 Pro+ dispose d’une prise audio jack.

Une écran lumineux

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ arbore un écran de 6,67 pouces qui occupe près de 87% de la surface avant. Cette dalle AMOLED affiche une résolution FullHD+ (2400 x 1080 pixels).

Les couleurs sont éclatantes et le rapport de contraste est de 5 000 000:1. La luminosité monte à 900nits. C’est largement suffisant pour profiter du smartphone en extérieur et en plein soleil comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous.

Cet écran n’est pas basé sur une technologie LTPO. Son taux de rafraîchissement varie seulement entre 60Hz et 120hz. Mais ne boudons pas notre plaisir, le mode adaptatif vous permettra d’économiser suffisamment de batterie.

A noter que cette dalle est protégée par une couche de verre Gorilla Glass 5 et qu’elle prend en charge le Dolby Vision.

Des performances de pointe

Le Redmi Note 12 Pro+ tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 1080. Il est accompagné par 8Go de RAM DDR4X et 256Go de stockage en UFS 2.2. Le smartphone ne possède pas de slot microSD vous ne pourrez par conséquent pas étendre cet espace de stockage.

Ce processeur répondra à toutes vos exigences notamment en matière de multitâche. Il ne s’essouffle pas même avec un grand nombre d’applications ouvertes. Il peine un peu plus avec les gros jeux 3D.

Vous pourrez quand même jouer à Genshin Impact avec des graphismes réglés sur le niveau moyen et en 30fps sans aucun ralentissement. C’est une bonne performance pour un appareil milieu de gamme.

Le jeu Call of Duty Mobile beaucoup moins gourmand, se lance avec des graphismes réglés sur moyen et une fréquence d’image sur très élevée. Le Redmi Note 12 Pro+ se révèle une bonne machine pour jouer si vous ne cherchez pas à pousser au maximum les réglages de chaque jeu.

Le Redmi Note 12 Pro+ est équipé d’un système de refroidissement à chambre à vapeur efficace. L’arrière de l’appareil se met à chauffer légèrement après 20 minutes de jeu.

Pendant vos séances de jeu, vous pourrez également profiter d’un son Dolby Atmos diffusé à travers deux vrais haut-parleurs. Le son est équilibré et puissant mais il manque cruellement de basses. Le haut-parleur de gauche est également placé trop bas et on a tendance à le masquer quand on joue.

Une autonomie longue durée

Une batterie de 5000mAh alimente la Xiaomi Note 12 Pro+. Elle lui confère une autonomie confortable de plus ou moins un jour et demi en fonction de votre utilisation. Comme d’habitude les jeux vidéo ont tendance à faire drastiquement baisser cette durée.

Xiaomi annonce 8,9 heures de jeu avec une batterie chargée à 100% et 19 heures de vidéo. Dans les faits, une séance de 20 minutes de Genshin Impact consomme 5% de batterie.

Vous ne serez jamais pris au dépourvu grâce son HyperCharge 120W. Grâce à elle, le smartphone passe de 0 à 100% en seulement 23 minutes. C’est assez impressionnant. Il récupère 10% en seulement 10 minutes. Ne vous inquiétez pas le bloc est fourni avec le smartphone.

Un capteur photo 200MP

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ possède un triple appareil photo. Il embarque un capteur principal de 200MP avec un stabilisateur optique d’image, un ultra grand-angle de 8MP avec un champ de vision de 119° et un objectif Macro de 2MP.

Le Xiaomi Redmi note 12 Pro+ se montre efficace dans de bonnes conditions de luminosité. Les couleurs sont vibrantes et les contrastes accentués.

L’appareil photo gère moins bien les ciels blancs. Les couleurs sont toujours respectées mais les zones sombres perdent en lisibilité.

Le Redmi Note 12 Pro+ est également capable d’effectuer des zooms X2 à X10. Il se repose entièrement sur son capteur 200MP. Au-delà d’un grossissement X4 la perte de détail commence à fortement se faire sentir.

Portrait et ultra grand-angle

Le Redmi Note 12 Pro+ sait prendre des portraits. Il effectue des détourages précis avec un flou d’arrière-plan bien marqué. L’intensité de l’effet Bokeh est réglable à postériori si vous n’êtes pas satisfait. Vous pouvez utiliser ce mode pour des portraits classiques ou jouer avec l’effet de profondeur sur des scènes plus variées.

L’ultra grand-angle fait preuve d’une bonne gestion de la luminosité et restitue une colorimétrie proche du capteur principal. Le sentiment d’aspiration au centre est quasiment inexistant mais il y a une très grosse perte de netteté dans les angles de la photo.

Les photos de nuit

Le Redmi Note 12 Pro Plus se montre à la hauteur quand la lumière commence à baisser. Les couleurs sont respectées et il ne force pas sur la luminosité. L’appareil éclaire les zones sombres sans dénaturer les photos. Vous avez à l’écran ce que vous voyez.

On lui reprochera tout de même un temps de pause assez long ce qui impose de rester immobile pour ne pas avoir de photos floues. L’algorithme réussit également à se débarrasser du bruit tout en gardant un bon niveau de détail.

La situation semble idyllique lorsqu’on reste sur l’écran du smartphone. Le résultat est moins probant quand affiche la photo à 60% ou à 100% sur un écran plus grand. On s’aperçoit vite que la netteté est loin d’être optimum. Les feuillages sont troubles et les contours moins précis.

Le Redmi Note 12 Pro+ rencontre une autre difficulté de particulièrement gênante quand on prend des photos de nuit en ville. Il a beaucoup de mal à maîtriser les halos des éclairages urbains. Des traînées lumineuses balafrent les clichés et il faut s’y reprendre à plusieurs reprises pour obtenir un résultat propre. Une mise à jour de l’appareil photo s’impose.

Ce qu’on en pense

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ est vendu 499,90€. Xiaomi démontre une nouvelle fois son savoir-faire pour concevoir des smartphones équilibrés avec un très bon rapport qualité/prix. Il s’adapte à tous les usages.

Son capteur photo 200MP est le bienvenu sur un smartphone de ce prix. On regrette juste qu’il trébuche sur les photos de nuit. Une mise à jour pourrait le remettre à niveau et le rendre beaucoup plus convaincant.

Mis à part ce détail, il bénéficie d’un écran OLED 120Hz, d’un processeur performant, d’une autonomie longue durée ou encore d’une recharge 120Hz. Des arguments qui font pencher la balance en sa faveur.

7.6 TOTAL SCORE

Ecran AMOLED 120Hz lumineux Processeur polyvalent

Processeur polyvalent Autonomie

Autonomie Recharge 120W

Recharge 120W Prise audio jack

Prise audio jack Capteur 200MP CONS Pas de carte microSD

Pas de carte microSD Photo de nuit

Photo de nuit Android 12 ????

