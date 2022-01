Samsung Galaxy S21 FE 5G – Prix, fiche technique et tout ce qu’il faut savoir - IDBOOX

Samsung a officialisé le Galaxy S21 FE 5G. Prix, disponibilité, caractéristiques techniques, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le dernier smartphone Samsung.

Après des mois d’incertitude et de tergiversation, le Samsung Galaxy S21 FE 5G voit enfin le jour. La firme coréenne a officialisé son smartphone à l’aube de l’ouverture du CES 2022.

Il n’y a pas de surprise sur le design. Le smartphone est conforme à tout ce qu’on a pu voir filtrer sur la toile.

Samsung Galaxy S21 FE – Le digne héritier du Galaxy S21

Il hérite des lignes du Galaxy S21 avec un module photo plus intégré à la coque. Ca lui confère un air plus épuré. On peut admirer à l’avant un écran plat Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces. Son taux de rafraîchissement s’adapte entre le 60Hz et 120Hz pour assurer une meilleure fluidité des animations.

Lorsqu’on ausculte plus en détail l’appareil, on découvre un processeur Qualcomm Snapdragon 888 assisté par 8Go de RAM. Le smartphone est alimenté par une batterie de 4500mAh compatible avec la charge rapide 25W. Inutile de se poser la question le chargeur n’est pas inclus dans la boite.

Cette batterie est compatible avec la charge sans fil et charge inversée. Il faut également préciser qu’il est certifié IP68.

Concernant la photo, le smartphone rassemble un capteur principal de 12MP, un ultra grand-angle de 12MP et un zoom optique X3 de 8MP. On trouve à l’avant une caméra Selfie de 32MP.

Revenons à l’appareil photo principal. Il permet de réaliser un zoom hybride X30 et le mode nuit a été amélioré pour produire des clichés plus nets en basse lumière.

Les prix et les cadeaux bonus

Le S21 FE existe en quatre couleurs : olive, graphite, noir et Lavande. Samsung propose deux configurations. Le Galaxy S21 FE 5G avec 8Go de RAM et 128Go de stockage est vendu à 759€. Le modèle avec 256Go de stockage monte à 829€.

Samsung offre une paire d’écouteurs Galaxy Buds 2 pour les commandes passées entre le 4 janvier et le 8 février 2022.

Vous bénéficiez également de 100€ de remise supplémentaire pour la reprise de votre ancien appareil et 5% en points Samsung Rewards.

Cliquez sur ce lien pour acheter le Samsung Galaxy S21 FE 5G.