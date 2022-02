Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra – Prix, dispo, cadeaux et caractéristiques - IDBOOX

Les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra sont officiels. Les prix, les caractéristiques, la préco et même les cadeaux offerts par Samsung, on vous dit tout.

Samsung a dévoilé Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra le 9 février comme prévu. Le temps des rumeurs et des fuites est terminée. Toutes les infos que vous trouverez dans cet article sur les trois flagships sont officielles.

Les trois smartphones ont été victimes de nombreuses fuites et on en savait déjà beaucoup sur leurs spécifications techniques. On vous propose donc de commencer par leurs prix. C’était quasiment la dernière inconnue ou presque.

Comme d’habitude Samsung n’a pas été avare. La compagnie offre plusieurs cadeaux bonus pendant la période des précommandes.

Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra- Les prix

La série Galaxy S22 se compose de trois smartphones. La Galaxy S22 Ultra est le smartphone avec la fiche technique la plus poussée. C’est un smartphone hybride qui hérite du S-Pen du Galaxy Note. Son prix est en conséquence. Samsung propose quatre configurations différentes :

– Galaxy S22 Ultra 8/128Go à 1259€

– Galaxy S22 Ultra 12/256Go à 1359€

– Galaxy S22 Ultra 12/512Go à 1459€

– Galaxy S22 Ultra 12/1To à 1659€

Le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ restent dans l’esprit des Galaxy S21. Le Galaxy S22 représente l’entrée de gamme de cette série S22. Il existe deux configurations.

– Galaxy S22 8/128G à 859€

– Galaxy S22 8/256Go à 909€

Le Galaxy S22+ est un peu plus cher. Il partage certaines caractéristiques avec le S22 Ultra.

– Galaxy S22+ 8/128Go à 1059€

– Galaxy S22+ 8/256Go à 1109€

La dispo et les cadeaux

Les Galaxy S22, Galaxy S22+ sont en précommande. Les trois smartphones seront disponibles à partir du 11 mars. Les Galaxy S22, Galaxy S22+ sont déclinés en Noir, Blanc, Vert et Rose.

La date de dispo du Galaxy S22 Ultra est avancée. Le smartphone est en précommande jusqu’au 24 février minuit. Il est commercialisé dans la foulée le 25 févier.

Le smartphone existe en Noir, Blanc, Vert, Bordeaux, Gris, Rouge et Bleu ciel.

Samsung vous gâte. Pour chaque précommande entre le 9 février et le 10 mars (minuit) pour les S22 et S22+ et entre le 9 février et le 24 févier (minuit) pour le S22 Ultra, une paire de Galaxy Buds Pro est offerte.

Samsung rajoute aussi un bonus reprise supplémentaire de 100€. Vous avez également le droit à 6 mois de stockage cloud OneDrive 100Go et à 4 mois d’accès offerts à YouTube Premium.

Les fiches techniques

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra – 5G Ecran 6, 8 pouces Dynamic AMOLED 2X, adaptatif 1Hz-120Hz, 240Hz Touch, Gorilla Glass Victus, 1750 nits Définition 3080 x 1440 pixels Processeur Samsung Exynos 2200 RAM 8/12Go Stockage 128/256/512Go et 1To Extension Non Caméras arrières 108MP / OIS (f/1.8) + 12MP UGA 120°+ téléobjectif 10MP Zoom optique X3 / OIS (f/2.4) + téléobjectif 10MP Zoom périscopique X10 / OIS – Zoom num X100 (f/4.9) – vidéo 8K Caméras frontales 40MP 80° (f/2.2) IP68 oui Batterie 5000mAh Charge rapide 45W (sans chargeur) – 15W sans fil Dual SIM NanoSim – Double slot Lecteur empreintes Sous l’écran à ultra-son Prise Jack Non mais un S-Pen Audio 2 haut-parleurs Dolby ATMOS Android Android 12 – One UI 4.1 Dimensions 163,3 x 77,9 x 8,9mm – 227g

Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22+ 5G Ecran 6, 6 pouces Dynamic AMOLED 2X, adaptatif 10Hz-120Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits Définition 2340 x 1080 pixels Processeur Samsung Exynos 2200 RAM 8Go Stockage 128/256Go Extension Non Caméras arrières 50MP OIS + UGA 12MP 120° + 10MP téléobjectif Zoom optique X3 Caméras frontales 10MP IP68 oui Batterie 4500mAh Charge rapide 45W (sans chargeur) – sans fil Dual SIM NanoSim – Double slot Lecteur empreintes Sous l’écran à ultra-son Prise Jack Non Audio 2 haut-parleurs Dolby ATMOS Android Android 12 – One UI 4.1 Dimensions 157,4 x 75,8 x 7,6mm – 195g

Samsung Galaxy S22