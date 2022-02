Ebooks - Decitre cède ses parts de Vivlio à Cultura - IDBOOX

Guillaume Decitre annonce dans un communiqué qu’il cède les parts de Vivlio à Sodival, maison mère de Cultura.

Vivlio c’est une gamme de liseuses d’ebooks et une librairie en ligne.

Génération IV, la holding de Guillaume Decitre, détenait 50% du capital de Vivlio. Il revend sa participation à Sodival qui en était le second actionnaire depuis 2012. Guillaume Decitre quitte donc la société qu’il a fondée en 2011. (lire notre interview).



Guillaume Decitre explique : « Pour poursuivre la démarche engagée il y a 10 ans, il était naturel que Sodival prenne la relève car c’est évidemment le groupe le mieux placé pour pérenniser la mission d’ouverture et d’indépendance, au cœur du projet de Vivlio depuis le premier jour. »



« C’est avec enthousiasme et détermination que nous poursuivons et intensifions notre investissement auprès de Vivlio, convaincus de l’importance d’un écosystème de la lecture numérique indépendant et européen au service de la filière du Livre. Convaincus également qu’il en va aussi de la liberté des lecteurs à qui nous devons permettre de pratiquer la lecture numérique dans un écosystème ouvert et sécurisé » a déclaré Philippe van der Wees, Président de Sodival.



Dans le cadre de cette opération le Directeur Général David Dupré, présent dans l’entreprise depuis 2013, est nommé Président exécutif.