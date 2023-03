Samsung Galaxy S23 Test – Un smartphone compact mais très performant

Nous avons testé le Galaxy S23, le smartphone le plus compact de Samsung. Que vaut-il vraiment ? Est-il à la hauteur des autres Galaxy S23 ? La réponse est dans notre test.

Comme chaque année, la série Galaxy S s’enrichit de trois nouveaux modèles. Le Galaxy S23 est le plus petit et le moins cher de la bande (à partir de 959€) mais il ne fait aucune concession sur ses performances.

Découvrez ce que nous avons pensé de ce cru 2023 dans notre test non sponsorisé.

Samsung Galaxy S23 – Design et ergonomie

Le Galaxy S23 nage un peu à contre-courant par rapport à la tendance actuelle du marché. C’est un smartphone compact. On peut l’utiliser aisément d’une seule main et parcourir tout son écran du pouce.

Grâce à ses dimensions (146,3 x 70,9 x 7,6 mm) et son poids (168g), il se glisse dans n’importe quelle poche. Cela devient de plus en plus rare pour un smartphone Android.

Il est également très agréable à manipuler grâce à un cadre légèrement arrondi. Grâce à ses dimensions idéales, il offre une très bonne prise en main.

Concernant son design, le Galaxy S23 change de look par rapport à son prédécesseur. Il reprend les lignes épurées du Galaxy S23 Ultra. L’îlot photo disparaît pour laisser la place à trois capteurs directement intégrés dans la coque. Celle-ci est recouverte d’une couche de verre mate qui ne marque pas les traces de doigts.

L’ensemble des finitions du Galaxy S23 est impeccable. Il est même certifié IP68. Il résiste à l’eau et à la poussière comme le S23+ et le S23 ultra.

L’écran

Le Galaxy S23 est un smartphone de petit gabarit mais cela ne veut pas dire que son écran est minuscule. La dalle mesure 6,1 pouces et Samsung a réduit les bords au minimum. Elle occupe 89% de l’avant de l’appareil. Vous avez donc de l’espace pour regarder des vidéos ou jouer.

Il possède une résolution FullHD+ de 2340 x 1080 pixels. Son niveau de luminosité monte jusqu’à 1300 nits ce qui permet de l’utiliser en extérieur et au soleil sans problème.

Cette dalle AMOLED ne profite pas d’une technologie LTPO 2.0 comme Galaxy S23 Ultra. Son taux de rafraichissement varie tout de même de 48Hz à 128Hz en fonction du contenu affiché. Cela permet de garantir une bonne fluidité et d’économiser de la batterie.

Il faut également mentionner que cet écran est protégé par une couche de verre Gorilla Glass Victus 2 ultra résistante.

Pour terminer, l’écran abrite le lecteur d’empreintes placé à la bonne hauteur. Il tombe naturellement sous le pouce.

Les performances

Le Galaxy S23 est petit mais costaud. Comme le modèle Ultra, le smartphone dit adieu au processeur Exynos. Samsung mise sur une puce Qualcomm Snadragon 8 Gen 2. Il a été optimisé pour les appareils Galaxy de la firme coréenne.

Ce puissant processeur est accompagné de 8Go de RAM DDR5X et de 128 ou 256Go de stockage. Attention, ce dernier est le UFS 3.1 et non pas de l’UFS 4.0 comme sur le S23 Ultra. Le stockage UFS 4.0 est censé être plus rapide mais vous ne verrez pas la différence au quotidien.

Genshin Impact un des jeux les plus exigeants sur smartphone conserve une fluidité exemplaire avec des réglages calés sur le niveau moyen. On ressent une légère sensation de chauffe sur toute la coque après vingt minutes de jeu.

Vous pourrez profiter d’un son stéréo légèrement déséquilibrés . Il y a deux haut-parleurs. Le rendu est assez métallique et manque de basse mais une impression de puissance compense cette tendance.

L’autonomie

La taille du Galaxy S23 ne lui permet pas d’embarquer une grosse batterie. Elle a une capacité de 3900mAh. Elle peut paraître modeste comparée à celle de 5000mAh du S23 Ultra mais elle lui confère tout de même une autonomie d’un peu plus d’une journée.

Comme d’habitude tout dépend de votre consommation de jeux vidéo ou de streaming vidéo. Une partie de Genshin Impact de 20 minutes consomme 6% de batterie. Dans ce cas, vous devrez passer par la case recharge avant la fin de la journée.

Le Galaxy S23 est compatible avec la recharge 25W. La batterie passe de 0 à 100% en 1h15. Elle récupère 50% d’énergie en 30 minutes.

Vous vous en doutez, le S23 ne fait pas exception chez Samsung. Le bloc n’est pas inclus dans la boite. Vous devrez donc un nouvelle fois mettre la main à la poche pour en acquérir un.

La vitesse de charge mentionnée plus haut est valable uniquement si vous possédez un chargeur Samsung. Dans le cas contraire, il passe en mode recharge lente et là vous devrez prendre votre mal en patience.

La photo

Le Galaxy S23 reprend la formule du Galaxy S22. Il n’y a pas de surprise de ce côté-là. Son appareil photo se compose d’un capteur principal de 50MP avec un stabilisateur optique d’image, d’un ultra grand-angle de 12MP et un téléobjectif 10MP doté d’un zoom optique X3.

Le smartphone prend des photos en 50MP ou 12,5MP grâce à la technologie de Pixel binning qui combine 4 pixels en 1. Nous vous conseillons immédiatement d’opter pour le 12,5MP. Vous gagnerez dans un premier temps de la place mais il y a aussi une grosse différence de traitement. (Les photos ci-dessous sont en 12MP avec leur double en 50MP)

Les clichés en 50MP sont recouverts d’un voile jaune et perdent en netteté. Les photos en 12,5MP gagnent en finesse avec un beau piqué. Les couleurs sont à peine réhaussées pour flatter la rétine. On reste dans le domaine du réaliste. C’est surprenant chez Samsung.

Le Galaxy S23 effectue différents niveaux de zooms de plus ou moins bonne qualité. Sans surprise le zoom optique X3 du Galaxy S23 garantit un rendu détaillé et net. Au-delà, le Galaxy S23 passe en numérique.

Le zoom X10 étonne par sa précision. On constate une légère perte de détails mais rien de dramatique. Dans les deux cas, il garantit une homogénéité des teintes et de la luminosité. La Galaxy S23 atteint ses limites avec les zooms X20 et X30. C’est le royaume du flou.

Les photos de nuit, les portraits et l’ultra grand-angle

Le Galaxy S23 sera un bon compagnon pendant vos balades nocturnes. Les photos sont propres. Il réussit à supprimer le bruit tout en conservant les détails. Les algorithmes savent doser la luminosité pour conserver des couleurs réalistes.

Si de multiples sources de lumières ne le déstabilisent pas, le smartphone a juste un peu de mal avec les éclairages urbains qu’il en parvient pas à tempérer. Vous pouvez le voir sur les photo. L’éclairage sur l’immeuble est bien maîtrisé mais pas celle des lampadaires.

L’ultra grand-angle se montre efficace. Les couleurs ne varient pas de celles du capteur grand angle. Le niveau de luminosité ne monte pas non plus en flèche comme sur de nombreux autres smartphones. Il contient également les déformations au centre et sur les côtés.

Le Galaxy S23 se distingue également avec un mode Portrait efficace. Les détourages sont précis et il ne tombe dans aucun piège. Si l’intensité du niveau de flou d’arrière-plan ne vous convient pas vous pouvez le modifier à postériori.

Ce qu’on en pense

Le Galaxy S23 nous rappelle qu’il est inutile d’avoir un grand écran pour être un grand smartphone. Grâce à son format compact, il s’adapte à toutes les mains sans pour autant manquer de puissance. Son processeur Snapdragon 8 Gen 2 ne semble pas avoir de limite et en plus il lui confère une bonne autonomie.

Malheureusement, il y a quelques zones d’ombres dans ce tableau idyllique. Le Galaxy S23 se défend très bien en photo mais on aurait pu espérer que Samsung change de formule par rapport au Galaxy S22. Le traitement des photos a été affiné mais ce sont les mêmes caméras.

On pointera également la recharge 25W qui commence à dater et l’absence du chargeur dans la boite. Il est vendu à partir 959€ et il faut rajouter à cela le prix du chargeur.

Mis à part ces deux points, Galaxy S23 est un smartphone équilibré et polyvalent. Il est agréable à utiliser avec de belles finitions et des performances au top.

Samsung Galaxy S23 – La fiche technique complète

Samsung Galaxy S23 – 5G Ecran 6,1 pouces Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O-Display, 48Hz – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ Définition 2340 x 1080 pixels, 425ppi Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8Go DDR5 Stockage 128Go, 256Go Extension Non Caméras arrières 50 MP (appareil photo principal, 85°, f/1.8, 23 mm, OIS, Dual Pixel)

12 MP (objectif ultra grand angle, 120°, f/2.2, 13 mm)

10 MP (téléobjectif, 36°, f/2.4, 69 mm, zoom optique 3x)

Vidéo 8K/30ims

Caméras frontales 12MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+) IP68 IP68 Batterie 3900mAh Charge rapide 25W, sans fil 10W Dual SIM Double NanoSim + eSim Lecteur empreintes Sous l’écran, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, Wi-Fi 6e Prise Jack Non Audio 2 haut-parleurs Dolby Atmos Android One UI 5.1 – Android 13 Dimensions 146,3 x 70,9 x 7,6 mm – 167g