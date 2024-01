Samsung Galaxy S24, Galaxy 24+ et Galaxy S24 Ultra – Les prix, les offres de lancement et toutes les différences

Quels sont les prix des Galaxy S24, Galaxy 24+ et S24 Ultra et quelles sont leurs différences ? On vous dit tout.

Les Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ et Galaxy S24 sont officiels. Le temps des rumeurs est terminé nous rentrons dans le concret.

Samsung veut faire évoluer les smartphones vers une nouvelle ère, celle de l’intelligence artificielle. Grâce à l’IA, les Galaxy S24 se dotent de nouvelles fonctions qui vont rendre les smartphones encore plus indispensables dans notre quotidien.

Traduction instantanée, Interprète, Assistant Message, Assistant Notes, nouvelle recherche, ProVisual pour la retouche photo avancée, Samsung met l’intelligence artificielle à portée du grand public.

Combien faut-il débourser pour mettre le doigt dans l’IA de Samsung et quelles sont leurs différences ? Les réponses sont dans notre article.

Les Galaxy 24 – Les prix et les offres de lancement

Les prix sont conformes à ce qui circulait déjà sur la toile. Le Galaxy S24 démarre à 899€. C’est moins que le Galaxy S23 qui s’affichait à 959€ à sa sortie. Le modèle équipé de 8/256Go est à 899€ au lieu de 959€.

Le Galaxy S24+ 12/256Go est annoncé à un prix de départ de 1169€. Le version 12/512Go est à 1169€ au lieu de 1289€.

Le prix du Galaxy S24 Ultra monte légèrement. Le Galaxy S24 Ultra est vendu à partir de 1469€ soit 50€ de plus que son prédécesseur. Le Galaxy S24 Ultra 12/256Go est à 1469€. Le modèle équipé de 12/512Go est à 1469€ au lieu de 1589€. La version 12Go/1To est affichée à 1589€ au lieu de 1829€.

Pour le lancement et jusqu’au, Samsung double la capacité de stockage pour le même prix. Cela veut dire que vous repartez avec un Galaxy S24 256Go pour le prix d’un 128Go.

Les acquéreurs bénéficieront également d’un bonus reprise pouvant aller jusqu’à 100€ (50€ pour le Galaxy S24 et 100€ pour les Galaxy S24+ et S24 Ultra).

– Galaxy S24 8/128Go est à 899€

– Galaxy S24 8/256Go est à 899€ au lieu de 959€

– Galaxy S24+ 12/256Go est à 1169€

– Galaxy S24+ 12/512Go est à 1169€ au lieu de 1289€



– Galaxy S24 Ultra 12/256Go est à 1469€

– Galaxy S24 Ultra 12/512Go est à 1469€ au lieu de 1589€

– Galaxy S24 Ultra 12Go/1To est affichée à 1589€ au lieu de 1829€



Samsung Galaxy S24 – La date de sortie

Vous n’aurez pas à attendre longtemps avant de profiter de l’intelligence artificielle des Galaxy S24. La période des précommandes s’étale du 17 au 31 janvier (minuit). Les Galaxy S24, Galaxy 24+ et S24 Ultra seront commercialisés dans la foulée le 31 janvier 2024.

Le Galaxy S24 Ultra est le premier smartphone Galaxy doté d’un cadre en titane41, pour une meilleure solidité de l’appareil. Vous pourrez l’acheter en Noir Titane, Gris Titane, Violet Titane ou Ambre Titane43.

Les Galaxy S24+ et S24, seront disponibles en Noir, Argent, Indigo et Crème. Les trois modèles sont également proposés en Bleu, Vert et Orange.

Samsung Galaxy S24, Galaxy 24+ et S24 Ultra – Les différences

Comme le laissait entendre la rumeur les Galaxy S24 et Galaxy S24+ héritent d’un processeur Exynos 2400. Seul le Galaxy S24 Ultra a le droit à un Snapdragon 8 Gen 3. Samsung promet ” un niveau de performances exceptionnel ” sur les Galaxy S24 et Galaxy S24+.

Samsung Galaxy S24 – Les caractéristiques techniques

Ecran : 6.2″ FullHD+, 1Hz – 120Hz, 2600nits max

Processeur : Exynos 2400 SoC

Caméras arrières : 50MP principal, 12MP Ultra grand-angle, 10MP Téléobjectif (3x zoom optique)

Caméra avant : 12MP

RAM : 8Go

Stockage : 128Go/256Go/512Go

Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E

Batterie : 4,000 mAh Super Fast Charge

Samsung Galaxy S24+ – Les caractéristiques techniques

Ecran : 6.7″ QHD+, 1Hz – 120Hz, 2600nits max

Processeur : Exynos 2400 SoC

Caméras arrières : 50MP principal, 12MP Ultra grand-angle, 10MP Téléobjectif (3x zoom optique)

Caméra avant : 12MP

RAM : 12Go

Stockage : 256Go/512Go

Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7

Batterie : 4,900 mAh Super Fast Charge 2.0

Samsung Galaxy S24 Ultra – Les caractéristiques techniques

Ecran : 6.8″ QHD+, 1Hz – 120Hz, 2600nits max

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3 SoC

Caméras arrières : 200MP principal, 12MP Ultra grand-angle, 10MP Téléobjectif (3x zoom optique), 50MP Téléobjectif (5x zoom optique)

Caméra avant : 12MP

RAM : 12Go

Stockage : 256Go/512Go/1To

Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7

Batterie : 5000 mAh Super Fast Charge 2.0/Sans fil/Charge inversée

