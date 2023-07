Samsung Galaxy Z Flip 5 – Les prix, les offres et une vidéo

Samsung a dévoilé le Galaxy Z Flip 5. Découvrez notre prise en main en vidéo et les offres à ne pas manquer.

Le Galaxy Z Flip 5 est officiel. Nous avons pu approcher ce nouveau smartphone pliant et il est terriblement sexy.

Le précédent modèle nous avait déjà séduit mais le Galaxy Z Flip5 est encore plus séduisant. Samsung a apporté à son smartphone des modifications qui le replace dans la course pour le titre du meilleur smartphone pliant à clapet.

Samsung Galaxy Z Flip 5 – Quoi de neuf ?

Son écran extérieur s’agrandit. Ses dimensions passent de 1,9mm à 3,4mm. Grâce à ce changement, vous n’avez plus besoin d’ouvrir l’écran pour l‘utiliser.

Vous pouvez répondre aux messages avec un clavier, regarder une vidéo sur Youtube et même Netflix. Samsung autorise l’installation de widgets tiers.

L’autre grosse nouveauté est la charnière en forme de goutte d’eau. Elle fait disparaître l’espace qu’il y avait entre les deux parties de l’écran lorsque le smartphone était fermé.

Le Galaxy Z Flip 5 est plus fin et devient plus agréable à tenir en main. Il ne fait plus que 15,1mm d’épaisseur quand il est fermé.

On vous laisse découvrir ces modifications dans notre vidéo.

Les prix et les offres de lancement

Le prix du Galaxy Z Flip 5 démarre à 1199€ avec 512Go. L’espace de stockage est doublé pour le même prix.

Pour l’achat d’un Galaxy Z Flip5 vous repartez également avec une Galaxy Watch 6 de 40mm offerte jusqu’au 30 juillet 2023 et jusqu’à 300€ d’économie pour la reprise d’un Galaxy Z.

Le Galaxy Z Flip 5 peut vous revenir à seulement 559€ avec la reprise.

Suivez ce lien pour découvrir les offres.