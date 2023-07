Samsung Galaxy Z Flip 5 – Toutes les nouveautés et les meilleures offres

Le Galaxy Z Flip 5 est officiel. Découvrez toutes les différences avec le Galaxy Z Flip 4.

Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones pliants le 26 juillet lors d’une conférence en Corée du Sud. Cet événement a été riche en annonces mais concentrons-nous sur le Galaxy Z Flip5. Nous avons pu le découvrir !

Galaxy Z Flip 5 – Le prix et les offres de précommande

Commençons par le prix. Le Galaxy Z Flip5 est vendu à 1199€ avec une Galaxy Watch 6 de 40mm offerte jusqu’au 30 juillet, deux fois plus de stockage pour le même prix et jusqu’à 300€ d’économie pour la reprise d’un Galaxy Z.

Le Galaxy Z Flip 5 peut vous vous revenir à seulement 559€ avec la reprise.

Suivez ce lien pour découvrir les offres.

Galax Z Flip 5 – Quelles sont les différences avec le Galaxy Z Flip 4 ?

Revenons sur la fiche technique. Samsung a revu sa copie et modifié certains points de son smartphone pliant à clapet. Alors le Galaxy Z Flip5 vaut-il le coup ?

La concurrence est de plus en plus féroce, Samsung a donc transformé l’apparence du Galaxy Z Flip 5.

L’élément le plus marquant est son écran extérieur avec son petit décroché. Ses dimensions passent de 1,9 pouces sur le Galaxy Z Flip 4 à 3,4 pouces sur le Z Flip 5. Beaucoup plus grand, il autorise des interactions plus poussées sans avoir besoin d’ouvrir l’écran intérieur comme répondre à ses messages.

Cette dalle gagne aussi une luminosité digne d’un smartphone premium avec des pointes à 1600nits.

L’autre changement très attendu concerne la charnière. Samsung a enfin doté ses smartphones pliants d’une nouvelle charnière en forme de goute d’eau. Elle marque moins la pliure et elle ne laisse plus apparaitre d’espace entre les deux parties de l’écran.

Au-delà de l’aspect esthétique, le smartphone est moins épais quand il est plié. Il passe de 17,1mm à 15,1mm. On sent tout de suite la différence dans la main et dans la poche. L’écran pliant est mieux protégé. Les deux photos ci-dessous montrent le Galaxy Z Flip 5 à côté d’un Galaxy Z Flip 4.

Nous vous laissons découvrir toutes les autres différences dans notre tableau. Profitez de la meilleure offre de précommande jusqu’au 30 juillet Suivez ce lien pour découvrir les offres. ou Cliquez ici ou encore ici

Samsung Galaxy Z flip 5 – La fiche technique complète

Galaxy Z flip 5 – 5G Ecran Extérieur : Super AMOLED, 3,4 pouces

Intérieur : Pliant Dynamic AMOLED 2X 6,7 pouces (85,5% body ratio) Définition Extérieur : 720 x 748 pixels (Gorilla Glass Victus 2), 306 ppi – 60Hz -1600 nits

Intérieur : 2 640 x 1 080 pixels FHD+, 426 ppi – LTPO 120Hz – 1750nits Processeur Snapdragon 8 Gen 2 – 5G RAM 8Go Stockage 256/512Go UFS 4.0 Extension Non Caméras arrières 12 MP (f/1.8), 1/1.76″ – OIS + UGA 12 MP(f/2.2) 123° – Vidéo 4K/60ims HDR10+ Caméras frontales 10 MP ( f/2,2), 26mm – vidéo 4K/30ims IP68 IPX8 Batterie 3700mAh Charge rapide 25W + Charge sans fil 15W – reverse 4,5W Dual SIM NanoSim – eSIM Lecteur empreintes Sur le côté Prise Jack Non Audio 2 haut-parleurs stéréo Android Android 13 – OneUI 5.1 Dimensions Fermé : 85,1 x 71,9 x 15,1 mm – 187g

Ouvert : 165,1 x 71,9 x 6,9mm

Samsung Galaxy Z Flip 4 – La fiche technique complète