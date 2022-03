TCL - Découverte en vidéo des smartphones pliables du futur au MWC 2022 - IDBOOX

TCL est un des grands spécialistes des écrans et notamment des écrans pliables. La compagnie a dévoilé au MWC 2022 sa vision du futur avec plusieurs concepts de smartphones pliables.

TCL avait un showroom en plein centre de Barcelone où nous avons pu prendre en main ses dernières nouveautés et découvrir ses concepts de smartphones pliables. On vous les fait découvrir en photo et en vidéo.

TCL Fold’N Rold – Un écran pliable et enroulable

Le Fold’N Rold est le concept le plus avancé. Il a déjà fait une apparition au CES. Il mélange l’idée de l’écran pliable et étirable. Sur le côté gauche l’écran il se replie sur lui-même et sur la partie droite, l’écran s’étire.

Cette particularité, lui permet d’offrir trois options différentes. Refermé, il a la forme d’un smartphone classique. Lorsque l’écran est déplié, il se transforme en une petite tablette 4:3. Si on déplie l’autre côté de l’écran, il se métamorphose en une tablette 16:9.

360° Ultra Flex et TCL Surround Display

Le 360° Ultra Flex intègre un écran pliable avec une charnière à 360°. Le smartphone peut être plié avec l’écran protégé à l’intérieur ou entièrement tourné vers l’extérieur.

A notre avis, l’exploit se situe plutôt au niveau de la charnière que du concept.

Le TCL Surround Display est plus intéressant. L’écran est composé d’une partie pliable et d’une partie fixe mais enroulée autour de la structure du smartphone. Il n’y a qu’une seule dalle qui sert aussi d’écran extérieur quand le smartphone est plié. C’est ingénieux, c’est beau mais ça doit aussi être fragile.

De toute façon, ces trois smartphones n’ont pas encore dépassé le stade du concept. La fabrication à grande échelle n’est pas encore à l’ordre du jour. Il faudra patienter encore un moment avant que ces smartphones sortent dans le commerce.

On quitte un instant les écrans pliables pour chausser les XR Glasses, des lunettes de réalité augmentée qui ferait pâlir d’envie James Bond.

On termine avec les TLC NTX WearAir de deuxième génération. Il ne s’agit pas de lunettes de réalité augmentée. Elles se branchent sur n’importe quel appareil pour se substituer à un écran ou le doubler.

Elles intègrent un double écran MicroLED avec une résolution 1080p et elle pèsent 75g. Ces lunettes permettent d’emporter avec soit un écran de l’équivalent de 140 pouces. Elles fonctionnent sur la batterie de l’appareil sur lequel elles sont branchées. TCL prévoit de les sortir en Europe.