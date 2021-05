Ventes smartphones – Très forte hausse au premier trimestre 2021 - IDBOOX

Les ventes de smartphones se sont envolées au premier trimestre 2021. Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo et Vivo font exploser le top 5.

Plus de 347 millions de smartphones ont été vendus dans le monde au premier trimestre 2021. Selon les estimations de Canalys cela représente une hausse de 27% par rapport à la même période l’année dernière. Le top 5 des constructeurs enregistre des hausses allant de 28% à 62%.

Samsung occupe le sommet de la pyramide avec 76,5 millions de smartphones vendus et une part de marché de 22%. La firme coréenne progresse de 28%. Apple arrive en deuxième avec 52,4 millions d’iPhone. Elle détient une PDM de 14% avec une belle progression de 41%.

Xiaomi se place en embuscade juste derrière avec 49 millions d’unités et 14% de part de marché. Elle augmente de 62%. Oppo affiche la plus forte hausse avec 62% de plus que l’année dernière. Elle comptabilise 37,6 millions de smartphones et une PDM de 11%.

Une nouvelle menace pèse sur les smartphones

Vivo qui fait partie du même groupe BBK, arrive juste derrière avec 6 millions de smartphones et une part de marché de 10% Elle progresse de 48%. C’est une belle performance compte tenu du fait que Vivo est moins bien implanté à l’international que son confrère.

Canalys précise que Huawei le roi d’hier passe à la septième place avec 18,6 millions de ventes. Pour le reste de l’année, la Covid-19 va continuer à peser sur les ventes. Cependant, ce n’est plus le seul danger pour les smartphones.

La pénurie de composants va rapidement devenir un problème. Les compagnies vont devoir rapidement reconsidérer leur stratégie en fonction des pays. L’Europe ne sera plus forcément une priorité pour certaines marques.