Vivo X80 Pro – Prise en main et galerie de photos de ce qu’il sait faire

Vivo a dévoilé depuis Berlin son nouveau smartphone premium, le Vivo X80 Pro. IDBOOX était présent au rendez-vous. Voici nos premières impressions.

Pour découvrir son nouveau flagship, Vivo a réservé le Planétarium de Berlin pour nous faire vivre une expérience intéressante et super originale.

On fait le tour du smartphone en attendant de le découvrir dans un test détaillé sur notre site. Avec le Vivo X80 Pro, le constructeur veut repousser les limites de la photo sur smartphone et notamment des portraits. Pour arriver à ses fins, il travaille conjointement avec le spécialiste de l’imagerie ZEISS.

Mais avant de voir plus en profondeur ses capacités photo concentrons-nous sur le reste des spécifications.

Vivo X80 Pro – Un smartphone qui ne manque pas de puissance

Le fiche technique annonce clairement la couleur. On est sur un appareil haut de gamme. Le Vivo X80 Pro nous accueille avec un écran AMOLED qui occupe 92,22% de la surface avant. La diagonale de l’écran est de 6.78 pouces.

La résolution monte jusqu’en WQHD+ et un taux de rafraichissement à 120Hz. Il s’agit d’une technologie LTPO. Le taux de rafraichissement varie donc de 1Hz à 120Hz automatiquement en fonction du contenu.

Cette dalle abrite un capteur d’empreintes ultra-large, basé sur une technologie à ultra-sons. Il déverrouille le smartphone en 0,2 seconde. C’est un beau bébé qui pèse 219g. C’est un smartphone grand modèle qu’on préférera utiliser à deux mains.

On trouve aux commandes du X80 Pro un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il est accompagné de 12Go de RAM DDR5 et de 256Go de stockage en USF 3.1. Le smartphone cache sous sa coque une batterie de 4700mAh compatible avec la recharge 80W. Il récupère 100% d’autonomie en seulement 36 minutes.

La batterie est aussi compatible avec la recharge sans fil 50W. Le petit détail en plus qui fait toujours plaisir, le smartphone est certifié IP68. Il résiste donc à l’eau et à la poussière.

Vivo veut repousser les limites de la photo avec ZEISS

On en vient maintenant à la partie photo. Le Vivo X80 Pro embarque du lourd. Vivo a collaboré avec ZEISS pour mettre au point un appareil photo original aux capacités étendues.

Le module photo arrière se compose d’une caméra principale de 50MP avec un capteur GNV et une stabilisation optique d’image, d’un ultra grand-angle de 48MP, d’une caméra portrait 12MP avec un téléobjectif X2 et une stabilisation Gimbal. On termine enfin avec un téléobjectif de 8MP capable d’effectuer un zoom périscopique X5.

Des précisions s’imposent sur le capteur GNV et la stabilisation Gimbal. Dans le premier cas, le capteur GNV a été exclusivement développé pour optimiser la luminosité et les détails. Associé à une lentille en verre à haute transmittance, il permet une faible dispersion de la lumière et de réduire les reflets parasites.

De son côté, la stabilisation Gimbal améliore les portraits de jour comme de nuit et accentue la stabilité des vidéos. Les photos sont effectivement splendides avec des couleurs naturelles et des tons riches et contrastés.

La caméra frontale n’est pas non plus en reste puisqu’elle est de 32MP.

On vous a mis plusieurs exemples de photos pour vous rendre compte par vous-mêmes de ce que cela donne.

La photo et la vidéo de nuit

Vivo et ZEISS se sont aussi penchés sur les photos de nuit en proposant un mode Pure Night qui réduit les reflets et les lumières parasites lorsqu’il y a plusieurs sources d’éclairages complexes. Ca va être très utile en ville.

Vivo et ZEISS proposent également différents modes pour améliorer les vidéos comme un effet Bokeh vidéo à faible profondeur de champ ou un mode Super Night Video pour traiter les sujets dans un environnement à faible luminosité ou en mouvement.

On vous en dira plus très prochainement dans notre test pour savoir si le Vivo X80 Pro tient toutes ses promesses.

En tout cas, on peut déjà vous dire qu’il ne nous a pas laissé insensible. Il propose une approche différente de la photo axée sur les portraits et la vidéo, le tout emballé dans un bel écrin.

Le Vivo X80 Pro sera disponible en noir en Europe et en France dès le 30 juin au prix de 1299€.

Galerie de photos Vivo X80 Pro etm ode vidéo

Nous avons commencé à tester la photo voici quelques clichés pris à la volée pour vous rendre compte de ce qu’il sait faire, notamment la nuit. Aucune retouche dans ces photos !





La fiche technique complète du Vivo X80 Pro