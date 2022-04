Vivo V23 Test – Un spécialiste des Selfies avec un design surprenant

Nous avons testé le Vivo V23, un smartphone plein de surprises. Découvrez tout ce qu’il faut savoir dans notre test. (test non sponsorisé)

Avec le Vivo V23, Vivo accélère son développement en France et en Europe. La marque est de plus en plus connue dans l’Hexagone et elle compte marquer les esprits avec un smartphone disruptif ou presque.

Une chose est sûre le Vivo V23 se démarque par quelques innovations bien pensées.

Parmi les plus intrigantes on citera son design et ses capteurs Selfies. On vous dit tout dans notre test.

Vivo V23 – Une coque qui réagit aux rayons UV

Le Vivo V23 est un smartphone qui jouit de belles finitions. Le dos en verre est plat avec un cerclage en métal. Les arêtes sont très prononcées. Tout ressemblance avec un iPhone n’est pas fortuite. Vous pouvez arrondir les angles avec la coque en silicone fournie dans la boite.

Dans un cas comme dans l’autre, le V23 offre une bonne prise en main. C’est un poids plume qui peut être utilisé d’une seule main sans se tordre les doigts dans tous les sens.

L’écran mesure 6,44 pouces, il pèse 181g et mesure 7,55 mm d’épaisseur. Le plus surprenant est sans aucun doute les propriétés de la coque de la version dorée. Elle est constituée de fluorine, un minéral qui capte les rayons UV et change de couleur temporairement.

Elle passe du rose doré au bleu turquoise scintillant sous le soleil. On était un peu dubitatif au départ. On se disait : ok c’est sympa, elle change de couleur et après ? En fait, cette propriété spéciale devient vite addictive.

On s’amuse à poser toutes sortes d’objets ou de formes pour créer des motifs éphémères sur la coque. Ca devient presque un jeu. En fait, elle transforme Vivo V23 en objet d’expression artistique. Il est personnalisable à l’infini et on adore. (voir nos vidéos)

Pour ne rien gâcher, ce revêtement ne marque absolument pas les traces de doigts.

L’écran

Le Vivo V23 intègre un écran de 6,44 AMOLED avec une résolution de 1080 x 2400 pixels. Les couleurs sont vibrantes mais les contrastes manquent un peu de force. Le niveau de luminosité élevé permet de l’utiliser en plein soleil sans problème.

On aurait pu s’attendre à un taux de rafraichissement de 120Hz mais il s’arrête à 90Hz. Ca n’est déjà pas mal d’autant plus qu’il est adaptatif. Il change automatiquement en fonction du contenu affiché.

On terminera ce chapitre avec le lecteur d’empreintes. Il se cache sous la dalle. Il est placé un peu trop bas à notre goût mais il est très réactif.

Les performances

Le Vivo V23 tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 920 5G. Il est assisté par 12Go de RAM et 256Go de stockage. Cette capacité n’est pas extensible via microSD. En revanche, on peut ajouter jusqu’à 4Go de RAM virtuelle supplémentaire. Le smartphone ne manque pas de puissance.

Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes réglés sur le niveau moyen et une fréquence d’image très élevée. Le reste fluide même lorsqu’un grand nombre de joueurs se trouvent à l’écran.

Le Vivo V23 ne brille pas par ses capacités audio. Il ne dispose que d’un seul haut-parleur. Vous devrez donc jouer ou regarder une vidéo avec un son mono. La double caméra Selfie et les deux flashs occupent la place d’un deuxième haut-parleur en haut du smartphone.

L’autonomie

Le Vivo V23 intègre une batterie de 4200mAh. L’écran 90Hz adaptatif et la bonne gestion de l’énergie du processeur lui permettent d’afficher une autonomie qui varie entre 1 jour et demi et deux jours. Tout dépendra de votre consommation de jeux vidéo, vidéos et autre application gourmande en énergie.

Une partie de 20 minutes de Calle of Duty Mobile consomme 4% de batterie.

Le V23 se recharge à 100% en 62 minutes grâce à un chargeur de 44W. Il passe de 0 à 70% en 30 minutes. Inutile de s’inquiéter le chargeur est livré avec le smartphone.

Les Selfies

Une fois n’est pas coutume on commence par les caméras avant. Le Vivo V23 est orienté vlogging et Selfie. Le smartphone embarque un capteur de 50MP ainsi qu’un ultra grand-angle de 8MP.

Cette combinaison permet de prendre des clichés quasiment comme avec l’appareil photo principal. Le capteur de 50MP peut prendre des portraits, des photos de nuit et même d’enregistrer des vidéos en 4K.

On n’a pas l’habitude de trouver autant de possibilités et surtout cette qualité sur un appareil photo frontal.

Les photos sont riches avec des couleurs contrastées. L’ultra grand-angle de 105° fonctionne avec les modes Nuit, Portrait, Photo et vidéo.

Outre le réglage à postériori du niveau de flou, le mode portrait bénéficie d’un autre avantage. Le smartphone intègre un double flash LED pour réussir ses Selfies même dans des conditions de faible luminosité. Cerise sur le smartphone, leur température est ajustable.

On peut choisir une couleur plus ou moins chaude pour toujours être à son avantage. On passe rapidement sur les nombreux effets et filtres proposés qui vous feront rajeunir d’au moins 10 ans.

L’appareil photo principal

Lorsque vous en aurez marre des Selfies vous pourrez passer de l’autre côté du smartphone pour profiter de sa triple caméra. Le module regroupe un capteur de 64MP, un ultra grand-angle de 8MP 120° et un objectif Macro de 2MP.

En extérieur comme en intérieur, le Vivo V23 prend des photos très détaillées avec des couleurs légèrement rehaussées afin de flatter la rétine. On a été agréablement surpris par le résultat.

On dira la même chose de l’ultra grand-angle. Les déformations sont réduites au minimum et le traitement chromatique demeure proche de celui du capteur principal.

Concernant les portraits, la qualité des détourages varie. Ils manquent parfois d’un peu de souplesse et à certains moments ils sont trop nets. On peut arranger ça en accentuant le niveau de flou d’arrière plan après avoir pris la photo.

Les photos de nuit ne déçoivent pas non plus. L’algorithme augmente la luminosité sans faire disparaître les détails tout en respectant les couleurs. Le smartphone a juste un peu de mal avec la couleur rouge dans les endroits faiblement éclairés.

Ce qu’on en pense

Le Vivo V23 est un smartphone qui réussit à se démarquer de ses concurrents et par les temps qui courent ça n’est pas évident. Le V23 est avant tout un smartphone qui s’adresse aux amateurs de Selfies.

Son double capteur frontal ne les décevra pas. Il assure dans toutes les situations grâce à ses nombreuses fonctions qu’on retrouve habituellement sur l’appareil photo principal.

Le reste de la fiche technique est sans défaut majeur mais sans éclat non plus. On est sur du milieu de gamme pur et dur qui permet au V23 d’offrir un usage polyvalent. Pour le prix 529€, on aurait pu s’attendre à un peu mieux, à la baisse.

On a gardé le meilleur pour la fin. Le Vivi V23 possède une botte secrète qui fera des envieux autour de vous. On veut bien sûr parler de son côté caméléon avec sa coque qui change de couleur. Elle attire immédiatement l’œil et elle est très ludique. On adore.

Pour vous procurer le smartphone, cliquez ici ou cliquez ici