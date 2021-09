Xiaomi 11T et 11T Pro – Prise en main et cadeau de folie pour les précommandes - IDBOOX

Les Xiaomi 11T et 11T Pro sortent officiellement en France. Des smartphones pleins de surprises avec un énorme cadeau pour les précommandes.

Xiaomi a organisé une conférence presse pour la sortie des Xiaomi 11T et 11T Pro en France. Nous avons pu prendre en main les deux smartphones avant leur sortie. Découvrez nos premières impressions avant le test complet.

Ecran 120Hz, recharge 120W, Snapdragon 888 et caméra 108MP, Xiaomi place la barre très haute pour ses nouveaux représentants du segment milieu de gamme.

Xiaomi 11T Pro – Place à l’HyperCharge 120W

Difficile de distinguer au premier coup d’œil, les Xiaomi 11T et 11T Pro. Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Ils se distinguent uniquement au niveau de leur processeur et de leur recharge.

Le 11T tourne avec un MediaTek Dimensity 1200 Ultra et il est compatible avec une recharge rapide 67W. Le smartphone se recharge en 36 minutes. Le 11T Pro est plus gâté avec une puce Qualcomm Snapdragon 888 et une recharge 120W.

On ne parle plus de recharge rapide mais d’Hyper Charge. La batterie de 5000mAh passe de 0 à 100% en seulement 17 minutes. On peut se demander si la batterie peut tenir longtemps à ce rythme là.

Xiaomi garantit 800 cycles de charge sans qu’elle montre un seul signe de faiblesse. En général, une batterie passe à 80% de sa capacité après 600 cycles avec une recharge classique normale.

Des finitions premium

Revenons à l’aspect extérieur des deux smartphones. Le 11T comme le 11T Pro sont dotés d’un grand écran de 6,67 pouces AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120Hz adaptatif.

La dalle est entourée d’un cadre très fin même en bas. D’ailleurs c’est le « menton » le plus étroit jamais réalisé chez Xiaomi. Les Xiaomi 11T sont des smartphones grand format malgré cela ils sont légers et agréables à tenir en main. On ne pourra cependant pas les utiliser d’une seule main.

Les 11T existent en 3 couleurs Bleu céleste, blanc lunaire et gris comète. C’est ce modèle que nous avons pris en main et comme vous pouvez le voir sur les photos il adore les traces de doigts.

Xiaomi a vraiment pris soin des moindres détails. La compagnie a également travaillé sur la caméra. Le triple capteur photo ressort à peine de la coque. Il embarque pourtant une caméra 108MP, un ultra grand-angle 120° et un objectif télémacro avec un zoom X2.

Ce module peut filmer en 8K et il possède aussi un zoom audio.

Les prix et une trottinette en cadeau

Les prix en France sont légèrement différents de ceux annoncés pour l’Europe. Le prix du Xiaomi 11T démarre à 569€ avec 128Go. Il existe aussi une version avec 256Go qui est à 599€.

Le 11T Pro avec 8Go et 256Go de stockage monte à 699€.

Xiaomi fait encore plus fort. Si vous précommandez le smartphone entre 28 septembre et le 11 octobre, Xiaomi vous offre une trottinette Mi Electric Scooter Essential.

Xiaomi 11T Pro 256Go :

Bleu : Cliquez sur ce lien pour acheter le Mi11T Pro 256Go avec la trottinette Mi Electric Scooter Essential

Gris : Cliquez sur ce lien pour acheter le Mi11T Pro 256Go avec la trottinette Mi Electric Scooter Essential

Blanc : Cliquez sur ce lien pour acheter le Mi11T Pro 256Go avec la trottinette Mi Electric Scooter Essential

Xiaomi 11T Gris 128Go :

Cliquez sur ce lien pour acheter le Mi11T 128Go avec la trottinette Mi Electric Scooter Essential

Xiaomi 11T Bleu 256Go :

Cliquez sur ce lien pour acheter le le Mi11T 256Go avec la trottinette Mi Electric Scooter Essential