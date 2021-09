Lireka une nouvelle librairie livre des livres en français partout dans le monde - IDBOOX

Lireka est une toute nouvelle librairie en ligne. Fondée par deux anciens d’Amazon, cette librairie va livrer des livres en français partout dans le monde en un temps record et gratuitement.

Lireka répond en partie aux objectifs fixés par les Etats généraux du livre francophone (lire notre article), faire rayonner le livre en français sur la planète de façon simple et peu coûteuse pour les francophones.

Livraison gratuite de livres et expédition

Lireka est forte d’un million de livres. Elle propose la livraison gratuite (sauf en France à 0,01 cents d’euros).

Les délais d’expédition / réception sont ambitieux : 2 jours ouvrés en France métropolitaine, 3 à 6 en Europe, 5 à 9 aux USA et au Canada et 6 à 12 partout ailleurs dans le monde.



A part cela, Lireka est une librairie en ligne classique où chacun peut trouver le livre recherché appuyé par le conseil des libraires.



Pour cela, Lireka utilise le savoir-faire et les compétences des libraires d’Arthaud. Ils partagent leurs choix et leurs conseils de lectures. Les rencontres, signatures et manifestations organisées à la librairie seront également retransmises sur le site marchand.

Des anciens d’Amazon et une librairie iconique

Créée par Emmanuelle Henry et Marc Bordier, deux anciens cadres d’Amazon, Lireka est un écosystème intelligent. En effet, les deux fondateurs ont racheté, en 2020, la librairie Arthaud (créée en 1801 à Grenoble).

Cette enseigne propose des milliers de livres en stock sur trois étages dans l’hôtel Rabot. Lireka a donc tous les atouts pour séduire les lecteurs francophones à travers le monde. On leur souhaite un immense succès !