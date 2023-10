Xiaomi 13T Pro Test – Un smartphone performant et doué en photo à un prix modéré

Nous avons testé le Xiaomi 13T Pro. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ce smartphone très prometteur dans notre test sans concession.

Le Xiaomi 13T Pro nous avait laissé une bonne première impression lors de son lancement à Berlin. Après plusieurs semaines passées avec le smartphone nous sommes en mesure de vous donner notre verdict final. Découvrez notre test non sponsorisé sur le Xiaomi 13T Pro.

Xiaomi 13T Pro – Design et ergonomie

Le Xiaomi 13T Pro est un smartphone qui se positionne à la lisière du segment haut de gamme. Xiaomi a soigné son design et ses finitions. Le smartphone est proposé en trois coloris : bleu, noir et vert. Le modèle bleu est le seul avec une coque en cuir végan.

Le noir et le vert héritent d’une coque en verre brillante. Nous avons reçu la version noire en test. Comme il fallait s’y attendre, elle marque énormément les traces de doigts. Heureusement, l’étui de protection en silicone fournie dans la boite vous évitera de l’essuyer toutes les 10 secondes.

Le Xiaomi 13T Pro est un smartphone format XL. Il mesure : 16,62 x 75,7 x 8,49mm. L’écran mesure 6,67 pouces. Avec une telle surface n’espérez pas parcourir l’écran avec le pouce. L’utiliser avec les deux mains est préférable.

Le Xiaomi 13T Pro reste tout de même très agréable à manipuler notamment grâce aux bords recourbés à l’arrière et à un bon équilibre du rapport poids / taille. Les modèles en verre pèsent 206g et celui en cuir végan 200g.

Le Xiaomi 13T Pro est certifié IP68. Son prédécesseur, le 12T Pro, était seulement IP53. Le 13T Pro gagne donc une résistance à l’eau et à la poussière plus poussée. Vous pouvez le laisser tomber sans crainte dans votre baignoire.

Un écran avec une luminosité de 2600nits

Xiaomi a opté pour une dalle AMOLED plate avec une résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels). La diagonale de l’écran atteint 6,67 pouces. Avec une telle surface, il est parfaitement adapté à la consommation de contenus comme les jeux vidéo, les vidéos etc.

C’est d’autant plus vrai que son taux de rafraichissement monte jusqu’à 144Hz. Ce taux est généralement réservé aux smartphones gaming. Nous nous attendions à ce qu’il fasse le grand écart et descend jusqu’à 1Hz. Xiaomi a limité les frais. Il s’arrête à 30Hz. Cela aurait permis de gagner un peu en autonomie.

Cette dalle se distingue également par un niveau de luminosité au-dessus de la moyenne. Les pics atteignent 2600nits. Dans ces conditions, lire l’écran du Xiaomi 13T Pro en plein soleil n’est absolument pas un problème. A noter que l’écran est aussi compatible Dolby Vision et HDR10+.

Cette dalle accueille le lecteur d’empreintes. Il est réactif mais il est placé trop bas. Il faut faire un peu de gymnastique pour l’atteindre quand on le tient d’une seule main. Suivez ce lien pour l’acheter.

Des performances haut de gamme

Le Xiaomi 13T Pro tourne avec un processeur Mediatek Dimensity 9200+. Cette puce gravée en 4nm est à peine moins performante que le Snapdragon 8 Gen 2. Vous ne verrez pas la différence au quotidien et encore moins dans les jeux vidéo.

Genshin Impact se lance avec des graphismes réglés sur le niveau moyen et une fréquence d’image en 30ims. Nous n’avons constaté aucun ralentissement. Vous pouvez même pousser la fréquence à 45ims. Ce processeur est assisté par 12Go de RAM DDR5X et 256Go ou 512Go de stockage en UFS 4.0.

Le Xiaomi 13T Pro assure également au niveau du son. Il intègre deux vrais haut-parleurs puissants et équilibrés.

Une batterie compatible avec la recharge 120W

Une batterie de 5000mAh se cache sous la coque. Elle offre au Xiaomi 13T Pro une autonomie qui varie entre un jour et un jour et demi. La durée varie en fonction de votre utilisation.

Si vous n’êtes pas un adepte des jeux vidéo vous pourrez dépasser la journée. Pour exemple, une partie de 15 minutes de Genshin Impact consomme 5% de batterie.

Xiaomi est devenu un des leaders de la recharge ultra rapide. Le constructeur a doté le Xiaomi 13T Pro d’une batterie 120W. Elle passe de 0% à 100% en 19 minutes. Vous récupérez 50% de batterie en 12 minutes.

Avant de bénéficier de cette vitesse de charge, vous devez aller dans les paramètres pour activer l’option 120W.

Ne vous inquiétez pas pour la durée de vie de la batterie. Xiaomi a pris toutes ses précautions pour ne pas la choquer. Le Xiaomi 13T Pro embarque un chipset spécial pour gérer la recharge et garantir sa durée de vie.

Le smartphone chauffe pendant cette opération mais sa chambre de dissipation thermique se montre efficace et maintient la température à un niveau acceptable.

Des capteurs photo signés Leica

Xiaomi revisite entièrement l’appareil photo du 13T Pro par rapport à son prédécesseur. La compagnie mise sur des capteurs de 1 pouce et surtout l’ensemble est orchestré par Leica.

Son appareil photo se compose d’un capteur principal de 50MP, d’un téléobjectif X2 de 50MP et d’un ultra grand-angle de 12MP.

Le Xiaomi 13T Pro excelle de jour en extérieur comme en intérieur. Les photos offrent un beau piqué. Les clichés sont propres avec un grand nombre détails. Les algorithmes ne forcent pas trop les couleurs. Elles sont vives sans être trop acidulées. Si vous souhaitez un résultat au plus près de la réalité vous pouvez toujours sélectionner le mode Leica qui atténue la vivacité des couleurs.

N’hésitez pas à fouiller dans les menus et surtout celui de retouche des photos. Vous y découvrirez de nombreux outils dont un avec de l’IA très efficace pour gommer un sujet ou pour embellir sa photo.

L’appareil sait aussi gérer la luminosité. Il dompte sans problème les contre-jours, un ciel blanc ou un soleil ardent. Il ne déçoit pas non plus en intérieur. Les couleurs sont riches et l’éclairage des scènes est parfaitement ajusté.

Le zoom, l’ultra grand-angle et les portraits

La qualité du téléobjectif est surprenante. Les clichés réalisés avec zoom X2 sont nets et précis avec un niveau de détails élevé. Nous nous attendions logiquement à ce que la perte de qualité soit très importante avec que les zoom X5, X10 et X20 mais ils ont réussi à nous surprendre. Les photos sont exploitables mêmes en X10 ce qui n’est pas souvent le cas. Vous en avez un exemple ci-dessous.

L’efficacité du mode portrait est assez variable. Ils peuvent être finement détourés avec un flou d’arrière-plan ajusté au cheveu près ou alors découpés à la serpe avec un effet Bokeh hasardeux. Une mise à jour pour corriger le tir serait la bienvenue.

L’ultra grand-angle respecte les couleurs des photos prises avec le capteur principal. Les contrastes sont juste un peu plus appuyés et les zones sombres manquent de netteté. On ressent également un fort sentiment d’aspiration au centre.

Le Xiaomi 13T Pro assure de jour comme de nuit

Le Xiaomi 13T Pro est un bon compagnon pour partir en safari photo nocturne. Il relève le défi même dans les situations les plus difficiles. Les photos ci-dessous ont été prises sur la Seine de nuit sur un bateau en mouvement et entouré de sources lumineuses. Vous pouvez admirer le résultat.

Vous constaterez que le smartphone augmente la luminosité sans trahir la scène. L’ambiance lumineuse est respectée et les halos de toutes les lumières sont maîtrisées.

Le capteur est également suffisamment véloce pour fixer un métro en mouvement sur un pont tout en conservant une bonne netteté. Les photos sont propres. Le traitement est un peu agressif. Il supprime une partie des détails pour faire complétement disparaître le grain et le bruit. Vous ne vous en apercevrez pas à moins de regarder une photo en 100%.

Le Xiaomi 13T Pro enregistre des vidéos en 4K/60ims. Pour vous rendre compte de ses capacités, nous vous laissons regarder notre vidéo tournée de nuit.

Balade sur la Seine avec le Xiaomi 13T Pro. Admirez la qualité de la vidéo de nuit en 4K 30ims. @XiaomiFrance #Xiaomi13TSeries #xiaomi13Tpro #Paris pic.twitter.com/EW5KYfsBBO — IDBOOX (@IDBOOX) October 11, 2023

Ce qu’on en pense

Le Xiaomi 13T Pro confirme nos premières impressions. Le Xiaomi 13T Pro n’est pas un smartphone ostentatoire mais il a le mérite d’être bon dans ce qu’il fait. Il possède un bel écran 144Hz parfait pour jouer ou regarder des vidéos.

Son processeur est légèrement moins puissant qu’un Snapdragon 8 Gen 2 mais vous ne vous sentirez jamais limité au quotidien ni dans les jeux vidéo. Sans être un coureur de fond, il ne déçoit pas non plus au niveau de l’autonomie ni de la recharge. Il ne faut pas plus de 19 minutes pour le recharger.

Vous trouverez en plus un bloc charge de 120W dans la boite. La partie photo n’est pas en reste. Le capteur principal est efficace de jour comme de nuit et les modes Leica sont un plus appréciable.

Le Xiaomi 13T Pro est un appareil polyvalent sans gros défaut. Il est doué en photo et performant. C’est une bonne alternative si vous cherchez un smartphone avec toutes les aptitudes d’un appareil premium sans vous ruiner. Le Xiaomi 13T Pro est vendu à partir de 799,90€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités



7.6 TOTAL SCORE Le Xiaomi 13T Pro confirme nos premières impressions. Le Xiaomi 13T Pro n’est pas un smartphone ostentatoire mais il a le mérite d’être bon dans ce qu’il fait. Ecran 144Hz avec une niveau de luminosité de 2600nits, processeur Mediatek 9200+ performant, recharge 120W et un appareil photo développé en collaboration avec Leica, le Xiaomi 13T Pro est un smartphone performant et polyvalent. C’est une bonne alternative si vous cherchez un smartphone avec toutes les aptitudes d’un appareil premium sans vous ruiner. Le Xiaomi 13T Pro est vendu à partir de 799,90€. Design 7 Ecran 8 Performances 8 Autonomie 7 Photo 8 PROS Ecran 144Hz

Ecran 144Hz Luminosité 2600nits

Luminosité 2600nits Processeur performant

Processeur performant Charge 120W

Charge 120W Bloc charge fourni

Bloc charge fourni Qualité des photos de jour et de nuit

Qualité des photos de jour et de nuit IP68 CONS Interface surchargée

Interface surchargée Chauffe un peu

Chauffe un peu Capteurs photo inégaux

Capteurs photo inégaux Design un peu trop sobre

Xiaomi 13T Pro – La fiche technique complète