Les ventes de tablettes résistent en Q1 2022

Les ventes de tablettes au premier trimestre accusent une petite baisse mais elles dépassent les chiffres pré-Covid-19.

Les tablettes suscitent toujours l’intérêt des consommateurs. Elles accusent une petite baisse par rapport à un début d’année 2021 exceptionnellement fort en 2021. 38,5 millions d’unités se sont écoulées en Q1 2022 contre 39,7 millions en Q1 2021. Cela représente une petite baisse de 2,8%.

Cette courbe est en trompe-l’œil car les ventes restent soutenues selon les calculs de Canalys. Cela fait le huitième trimestre consécutif que les chiffres dépassent ceux de Q4 2019.

La situation est loin d’être uniforme d’un pays à l’autre. L’Asie du Pacifique et l’Amérique du Nord soutiennent le marché mondial au premier trimestre 2022 avec 42% et 5% de progression respective dans chaque région.

L’Europe et la Chine connaissent les plus fortes baisses avec -29% et -14%.

Ventes de tablettes – Apple indétrônable

Apple reste le maître du secteur avec 14,8 millions d’iPad écoulés et une part de marché de 38,6%. Ses ventes diminuent de 2%. Loin derrière, Samsung arrive deuxième avec 7,8 millions des tablettes vendues. Et une part de marché de 20,4%.

Amazon se place troisième suivi de près par Lenovo avec 3,5 et 3 millions d’unités vendues. Huawei résiste et prend la cinquième place du top mondial avec 1,6 millions de tablettes.

L’avenir demeure incertain. Les ventes risquent d’être impactées par la guerre en Ukraine et la reprise du Covid-19 en Chine.