Microsoft Surface Go 3 – Les spécifications se dévoilent avant l’heure - IDBOOX

La Surface Go 3 dévoile ses caractéristiques techniques avant la présentation officielle organisée par Microsoft.

Microsoft a annoncé la tenue d’un événement Surface le 22 septembre. Cette conférence sera l’occasion de découvrir de nouveaux appareils dont la Surface Go 3. Cet ordinateur de la taille d’une tablette est le modèle le plus accessible de la gamme Surface.

Le site Winfuture a mis la main sur les fiches techniques des deux modèles qui sortiront cette année. La Surface Go 3 ne change pas d’apparence. Elle conserve un écran de 10,5 pouces avec une résolution Full HD, intégré dans une coque en magnésium comme la Surface Go 2.

Une Surface Go 3 plus puissante

Il faut plonger au cœur de la Surface Go 3 pour apprécier les vrais changements. La tablette boude l’architecture ARM et reste fidèle aux processeurs Intel.

Le modèle le moins couteux tourne avec un processeur Pentium Gold 6500Y, accompagné de 4Go de RAM. Cette plate-forme Dual Core a l’avantage d’être très peu gourmande. Elle ne chauffe pas et ne nécessite pas de ventilateur.

La Surface Go 3 la plus puissante tourne avec un processeur quadri core Intel i3-10100Y, doté d’une fréquence d’horloge allant de 1,3GHz à 3,9GHz. Cette version est équipée de 8Go de RAM ce qui devrait la rendre beaucoup plus flexible et polyvalente.

Cette conférence sera probablement aussi l’occasion d’en apprendre plus sur l’évolution du Surface Laptop et de la Surface Duo 2