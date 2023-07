Samsung Galaxy Tab S9 Ultra – Une vidéo pour absolument tout savoir

Nous avons pris en main les Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9. On vous les fait toutes découvrir en vidéo.

Samsung renouvelle ses tablettes avec sa nouvelle série Galaxy Tab S9. Elle se compose de trois tablettes : Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9.

Galaxy Tab S9 – Des tablettes belles, polyvalentes et puissantes

Nous vous détaillons toutes les nouveautés et plus encore dans notre vidéo. Vous avez le choix entre trois tailles d’écran Dynamic AMOLED 2X : 11 pouces, 12,4 pouces et 14,6 pouces. Loisirs, créativité, travail, vous avez le choix selon vos besoins.

Les trois tablettes bénéficient du savoir-faire de Samsung mais nous avons été impressionnés par la Galaxy Tab S9 Ultra. Son écran 14,6 pouces est gigantesque. On a l’impression de plonger dedans dès qu’on l’allume. L’immersion est garantie.

C’est également la tablette la plus fine de la série. Elle mesure seulement 5,5mm d’épaisseur et en plus c’est un poids plume. Elle pèse 737g.

Si vous rajoutez un clavier Book Cover, vous avez l’impression d’être face à un ordinateur notamment grâce à son interface Android qui reprend les codes bureautiques.

Toutes les Galaxy Tab S9 sont équipées d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et de 4 haut-parleurs AKG 20% plus grands. Les Galaxy Tab S9 gagnent également cette année la certification IP68. Vous n’aurez plus peur de l’éclabousser ou de regarder un film au bord de la piscine cet été.

Les prix et les offres de pré-commandes

Les Galaxy Tab S9 seront disponibles en France à partir du 11 août et bénéficient d’offres de pré-lancement du 26 juillet au 10 août.

La Galaxy Tab S9 12/256Go est à 899€.

Le prix de la Galaxy Tab S9+ 12/512Go est à 1149€.

La Galaxy Tab S9 Ultra 12/512Go est affichée à 1349€.

Samsung double le stockage pour le même prix (suivre nos liens plus ci-dessus). Elle vous offre également un clavier Book Cover Keyboard Slim et un bonus reprise de 200€.