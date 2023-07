Accompagnez Indiana Jones dans une aventure interactive sur Alexa

Indiana Jones et Cadran de la Destinée est sorti sur les écrans de cinéma le 28/06/2023. A l’occasion de son grand retour, Amazon et Disney vous proposent de vivre une aventure interactive avec Alexa.

L’assistant d’Amazon revêt le costume pour vous proposer une aventure interactive. Pour lancer l’expérience, il vous suffit de demander à Alexa : « Lance l’aventure Indiana Jones ». Indy s’invitera dans votre salon avec sa voix française prêtée par Richard Darbois.

Indiana Jones a besoin de vous pour l’aider à découvrir un nouvel artefact. Cette expérience est une sorte de livre audio interactif dans lequel vous seriez son assistant.

Quand Indiana Jones vous demande de l’aide

Indiana Jones vous demande de faire des choix et de prendre une direction pour avancer dans l’aventure. Il doit entrer dans un tunnel sombre. Un squelette garde l’entrée. Il est paré de bijoux en or et il tient dans sa main un briquet. Que doit-il prendre avec lui pour continuer ?

Cette expérience aux côtés de l’archéologue est amusante et on aurait aimé qu’elle soi un peu plus longue.

En attendant d’aller voir Indiana Jones et Cadran de la Destinée au cinéma, vous pouvez découvrir ce que nous avons pensé du film en suivant ce lien. Si vous avez un appareil Amazon Echo, essayez c’est une expérience très sympa !

