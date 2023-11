Amazon Luna – Nous avons essayé le service de cloud gaming

Nous avons pris en main le service de streaming de jeux vidéo Luna d’Amazon. Voici nos premières impressions.

A l’occasion des 5 ans d’Alexa, Amazon nous a permis de découvrir en avant-première Luna. Luna n’est pas la nouvelle copine d’Alexa. Il s’agit du nouveau service de Cloud gaming du géant d’internet.

Pas refroidi par les déboires de Google avec Stadia, Amazon se lance à son tour dans le cloud gaming. Avec ce service payant, les utilisateurs jouent dans les mêmes conditions que s’ils regardaient un film. Inutile de posséder un matériel coûteux ou de subir de longs téléchargements.

Le prérequis est tout de même d’avoir une connexion avec un bon débit.

Luna est compatible avec quels appareils ?

Luna prend en charge quasiment toutes les plates-formes et tous les appareils. Le service ce cloud Gaming est compatible avec : les PC, les Mac, les Chromebooks, les iPhones, les iPads, les appareils mobiles Android et certains téléviseurs intelligents de Samsung et LG.

Vous pouvez même rendre compatible votre vielle télévision avec un stick Fire TV. Si vous jouez avec la manette vous pouvez passer d’un appareil à l’autre sans configuration grâce à technologie Cloud Direct.

La manette Luna

Nous avons joué avec la manette Luna sur une TV équipée d’un Fire TV Stick. Elle est conçue et optimisée pour le service d’Amazon. Elle se connecte directement aux serveurs cloud par Wi-Fi, afin de réduire la latence de jeu. C’est vrai que les jeux étaient particulièrement fluides et sans aucune saccade.

La manette est agréable à manipuler et réactive. Les boutons sont bien placés et faciles à atteindre surtout si vous avez de grandes mains. Le moteur haptique est efficace. On sent bien les vibrations.

De manière générale, la manette renvoie une impression de solidité avec de belles finitions. Le Logo Luna est entourné d’un cercle violet qui pulse.

La manette Luna est vendue 69,99€.

Le catalogue de jeu et les abonnements

Le catalogue que nous avons pu parcourir contenait toutes sortes de jeux : action, aventure, plateforme, Indie, shooter, RPG, course ou Classic Games. Il y a même des titres « AAA » même s’ils ne sont pas légion.

Le menu est clair avec des titres classés par catégories. On trouve rapidement ce qu’on veut. Le nombre et la qualité des jeux dépend de votre abonnement. Amazon en propose plusieurs.

Luna+ donne accès à la bibliothèque la plus diversifiée avec des titres comme Team Sonic Racing, Batman : Arkham Knight, Resident Evil 2, Capcom Arcade Stadium, Yakuza 3, Metal Slug, l’accès à Fortine comme les membres prime, etc. Il faut débourser 9,99€ par mois pour avoir accès à ces jeux.

Le service Ubisoft+ 17,99€ par mois et il donne accès à ses derniers titres dès leur sortie dont les Assassin’s Creed ou le prochain jeu Avatar.

Le dernier abonnement à 4,99€ s’adresse aux amateurs de « Party Game » pour jouer en famille ou entre amis. Nous testerons prochainement plus profondément ce nouveau service.

