Idées cadeaux – Des jeux de société à mettre sous le sapin pour les fêtes de 8 à 99 ans

Pour les fêtes de fin d’année nous avons repéré plusieurs jeux de société qui sortent des sentiers battus.

Au programme : challenge, rires, enquêtes et mystères à résoudre et connaissances.

À jouer en famille ou entre amis, chacun de ces jeux promet de longues heures de fun et de batailles amicales !

Geo – Le grand jeu

A propos du jeu

Avec ce jeu de plateau GEO, testez vos connaissances avec les cartes questions, identifiez des lieux avec les cartes photos, remportez des visas et soyez le premier à réaliser le tour du monde.

Pourquoi ce jeu est sympa

Toute la famille peut jouer en solo ou en équipe. Ce jeu de plateau mélange connaissances et mémoire visuelle. Les thèmes sont passionnants : écologie, géographie, faune, flore etc…. Avec ses 500 questions / réponses vous aurez l’impression de voyager au bout du monde.

Vous passerez un moment ludique et enrichissant pour les petites cellules grises !

Editeur : Solar

Âge : 8 ans +

Nombre de joueurs : 2 à 6 ou plus si vous êtes en équipe

Prix : 30€ Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

Cluedo Conspiration Cluedo Conspiration

A propos du jeu

UNE INTRIGUE SUR UNE ÎLE, UNE NOUVELLE VICTIME : Vous êtes invité à l’Hôtel Resort la Vipère noire, où un client (c’est peut-être vous !) tente de tuer le directeur de l’hôtel, M. Corail. Des pièges mortels sont dispersés partout dans l’hôtel, et une personne est armée

LES JOUEURS FONT PARTIE D’ÉQUIPES SECRÈTES : Les joueurs incarnent des personnages de Cluedo et jouent des rôles secrets dans deux équipes adverses. Ils peuvent être un ami qui tente de maintenir M. Corail en vie ou un membre conspirateur qui tente secrètement de mettre en place le crime parfait.

Pourquoi on trouve ce jeu sympa

On connait tous le Cluedo, ici on est dans l’esprit du jeu mais avec quelques finesses supplémentaires.

Au programme : bluff, mystère, stratégie et bien sûr conspiration. Le gameplay n’est pas celui du Cluedo, il s’approche plus du jeu Loup Garou ou d’un escape game. Pour trouver le coupable il faudra s’accrocher et c’est super addictif !

Editeur : Hasbro

Age : 14 ans++

Nombre de joueurs : 1 à 6

Prix : 24.99€ Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

Les enquêtes sous scellés – Le gardien des caves Les enquêtes sous scellés – Le gardien des caves

A propos du jeu

Plongez dans le quotidien d’un petit immeuble dans la banlieue de Clermont Ferrand où le concierge vient d’être retrouvé mort. Chaque habitant avait de bonnes raisons de lui en vouloir mais qui est passé à l’acte ?

Pourquoi on trouve ce jeu sympa

Ce qui est fun dans ce jeu c’est qu’il n’y a pas de règles et pas de temps imparti. Vous êtes en charge de l’affaire comme à la PJ.

Les documents à l’intérieur de la boite font incroyablement vrais. Procès-verbaux, photos du crime, fournis et autres éléments dans la boite, font plus vrais que nature.

Et puis pour compléter le tout on a des témoignages à écouter et des vidéos des habitants de l’immeuble.

La résolution de l’enquête est originale. Il faut envoyer votre conclusion par mail à votre commanditaire. Et selon les éléments expédiés, le retour de mail indique s’il faut creuser plus loin ou si l’enquête est résolue.

Attendez-vous à vivre des moments palpitants ! Et surtout prenez votre temps entre 2 et 4 heures !

Editeur : Gigamic

Age : 14 ans++

Nombre de joueurs : 1 à 6

Prix : 29.95€ Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

Les enquêtes sous scellés – 63 âmes Les enquêtes sous scellés – 63 âmes

A propos du jeu

Découvrez les secrets d’un petit village sans histoire…

63 Âmes est une boîte de la série Les Enquêtes Sous Scellés. Dans ce jeu d’enquête et de déduction, vous allez étudier tout un tas de documents pour trouver des informations, déduire des faits et finalement résoudre une énigme. Cet opus vous plonge dans un petit village du Poitou après un suicide bien mystérieux.

Pourquoi on trouve ce jeu sympa

Si vous aimez les enquêtes à résoudre, c’est le jeu qu’il vous faut ! Basé sur le principe de Les enquêtes sous scellés (voir plus haut) vous devrez analyser les preuves. Les coupures de journaux, déterrez les secrets et aider Hugo à comprendre ce qui est arrivé à sa cousine. La encore c’est hyper addictif, collaboratif et super bien fait !

Editeur : Gigamic

Age : 14 ans++

Nombre de joueurs : 1 à 6

Prix : 29.95€ Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

Family Challenge Family Challenge

A propos du jeu

Défiez-vous grâce à 180 cartes, en répondant à des questions pour déterminer qui de vous connaît le mieux sa famille tout en réalisant des défis et mini-jeux insolites tous ensemble.

Un concept super simple : chacun votre tour, piochez une carte, lisez la question et c’est parti. Le premier joueur à 7 points est élu vainqueur !

Six catégories de cartes différentes pour varier les plaisirs et s’amuser entre enfants et parents. Discutez et redécouvrez vos proches avec ce jeu de cartes familial !

Pourquoi on trouve ce jeu sympa

Avec ce jeu on passe un super moment ! Les règles sont très simples, les 180 questions marrantes et instructives. Les défis sont fédérateurs.

Le temps du jeu est assez court entre 15 et 40mn. Family Challenge, c’est simple comme bonjour et c’est très sympa !

Editeur : Osmooz

Age : 8 ans+

Nombre de joueurs : 3 et +

Prix : 19.99€ Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

Trou noir Trou noir

A propos du jeu

Trou Noir c’est LE jeu de société où le but n’est pas de gagner… mais de ne pas perdre ! Défie tes amis ou ta famille sur plus de 1200 questions de culture générale autour de sujets incontournables et funs. Le but du jeu est simple : réponds juste aux questions de culture générale pour ne pas descendre sur l’échelle du Trou Noir. Chaque mauvaise réponse te fait perdre des points. Le premier joueur à dégringoler jusqu’à la case “Trou Noir” a perdu, et le plus haut placé sur l’échelle l’emporte !

Pourquoi ce jeu est sympa

A quel niveau de l’échelle QI vous situerez-vous ? La lumière, Chat GPT, moules à gaufres ou trou noir ??? Ce jeu bon enfant est drôle et super pertinent.

Avec 600 cartes et plus de 1200 questions il y a de quoi passer un moment fun et pas bête du tout ! Editeur : Juduku

Âge : 14 ans++

Nombre de joueurs : 2 à 16

Prix : 29.99€ Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

