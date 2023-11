Echo Show 8 2023 Test – Une enceinte connectée aux multiples talents encore plus performante

Nous avons testé l’Echo Show 8 2023, la troisième génération d’enceinte connectée avec un écran conçu par Amazon. Est-elle meilleure que la précédente génération ?

L’Echo Show 8 est une enceinte connectée pour la maison dotée d’un écran de 8 pouces et alimentée par Alexa. Amazon lui a apporté plusieurs améliorations notamment au niveau du son, de la personnalisation et des performances.

Nous avons testé cet appareil Echo Show troisième génération. Voici ce que nous en pensons. (non sponsorisé)

Echo Show 8 – Un nouveau design

Amazon a légèrement revu l’apparence de l’Echo Show 8. L’écran HD est toujours entouré de bords aussi énormes mais il est maintenant recouvert d’une plaque de verre intégrale. Elle recouvre même la caméra. Ce changement lui confère un aspect plus haut de gamme.

Cela permet aussi de nettoyer rapidement l’écran sans craindre de l’endommager. Vous le ferez souvent car l’écran marque beaucoup les traces de doigts. Il faut en contre-partie supporter quelques reflets supplémentaires.

Il y a aussi du changement à l’arrière de l’appareil. La coque qui abrite le nouveau système audio est profilée. La forme est plus arrondie mais elle est aussi plus profonde. Le boitier mesure 106mm contre 99mm pour l’ancienne génération. Elle prend un peu plus de place sur une table.

Un son spatial

L’Echo Show 8 intègre deux haut-parleurs stéréo 51 mm en néodyme avec un radiateur passif. La nouvelle forme permet de diffuser un son spatial. Le changement est perceptible. Le son a effectivement plus d’ampleur et il est légèrement plus enveloppant.

Les voix se détachent mais il y a une prépondérance pour les basses. Elles restent cependant claires et l’ensemble renvoie une impression de puissance. L’Echo Show 8 évite la saturation même avec le volume poussé au maximum.

Le constat est le même pour un film ou une vidéo. L’Echo Show 8 se révèle une bonne enceinte pour la maison. La qualité de l’audio dépend également de votre environnement. Grâce à ses quatre micros l’Echo Show 8 détecte la pièce dans laquelle elle est placée et adapte le son.

Une personnalisation plus poussée

Amazon a confié les rênes de l’Echo Show 8 a un processeur plus puissant que celui de l’ancien modèle. En théorie, il accélère le temps de réponse d’Alexa de 40%. Dans les faits, Alexa se montre effectivement plus réactive. Il faut attendre entre 1 à 2 secondes et parfois moins pour avoir une réponse de sa part.

Ca ne la rend malheureusement pas plus intelligente. Vous aurez toujours le droit à sa fameuse réponse « Humm Je ne sais pas ! », si vous avez mal formulé votre requête ou si elle ne connait pas la réponse.

Une des autres fonctions qui profite de ce gain de puissance est le pilotage des appareils connectés de la maison. L’Echo Show 8 se transforme en Hub pour commander les lumières, caméras et autres prises connectées de votre intérieur. Elle allume une lampe en 1 seconde.

Concernant sa compatibilité, vous ne serez pas pris au dépourvu. L’Echo Show 8 accepte les normes Matter, Zigbee, Thread ou le Bluetooth.

Une caméra intelligente

La caméra 13MP placée à l’avant ne se contente plus de servir à passer des appels vidéo. Elle a de multiples usages. Si vous activez l’option dans les paramètres, elle peut servir de détecteur de présence pour compléter un système de sécurité.

Grâce à la reconnaissance faciale, elle sait également reconnaître la personne qui se trouve en face d’elle et personnaliser le contenu. L’Echo Show 8 détecte aussi la proximité de l’utilisateur. Elle ajuste la taille du contenu affiché en fonction de votre distance de l’écran.

Si vous souhaitez un peu d’intimité, la machine dispose toujours de son bouton mécanique pour masquer cette caméra.

Ce qu’on en pense

L’Echo Show 8 n’est pas une révolution par rapport au précédent modèle mais elle bénéficie d’améliorations notables qui la transforme littéralement. L’expérience utilisateur est beaucoup plus qualitative.

Alexa est aussi plus réactive. L’écran tactile est moins poussif et la qualité du son est bien meilleure. L’appareil peut servir d’enceinte pour écouter de la musique ou regarder un film dans de bonnes conditions.

Autre point fort, vous n’avez pas besoin d’être un geek dans l’âme pour l’installer. Alexa vous prend par la main dès que vous avez configuré votre compte Amazon. Le mot d’ordre est le même pour la détection des appareils connectés.

Cette troisième génération s’est vraiment bonifiée avec l’âge. L’Echo Show 8 est un véritable couteau Suisse pour les adeptes de la maison connectée qui cherchent une solution simple et efficace. Son prix : 169,99€.

Son prix : 169,99€.

