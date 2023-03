Education – Khan Academy utilise ChatGPT-4

ChatGPT est en train de révolutionner notre façon de travailler. Open AI a récemment annoncé une version plus stable de l’intelligence générative avec GPT-4.

Khan Academy, la plateforme d’éducation gratuite pour les élèves et les étudiants se lance dans l’aventure de ChatGPT-4. Un programme de test est en cours pour modifier et optimiser la façon d’apprendre et de travailler.



Sal Khan, fondateur et PDG de la plateforme explique : “lorsque GPT-4 est soigneusement adapté à un environnement d’apprentissage comme Khan Academy, il a un énorme potentiel. Il peut guider les étudiants à mesure qu’ils progressent dans les cours et leur poser des questions comme le ferait un tuteur. L’IA peut aider les enseignants dans leurs tâches administratives, ce qui leur fait gagner un temps précieux et leur permet de se concentrer sur l’essentiel : leurs élèves. “

Khanmigo, une expérience intéressante avec GPT-4

La société lance un test incluant les élèves, les enseignants et les donateurs. Cette expérience est baptisée Khanmigo.

Ce projet pilote se concentre sur plusieurs thématiques pour les apprenants :

-Obtenir de l’aide en mathématiques

-Écrivez une histoire ensemble grâce à la génération d’idées dans les deux sens (mais Khanmigo n’écrira pas l’histoire pour eux !)

-Préparation aux examens

-Pratiquer de nouveaux mots de vocabulaire

-Apprendre la programmation informatique.

-Interviewez une figure historique comme Cléopâtre ou Jane Austen

-Débattre d’un sujet comme “Les écoles devraient-elles interdire l’IA ?”

Du côté des enseignants, l’outil va les aider à :

-Rédiger des plans de cours

-Créer des activités

-Aide aux tâches administratives chronophages

Le fondateur précise que l’objectif n’est pas de donner les réponses aux étudiants. Tout au contraire, pour lui, « Personne n’apprend rien en recevant la réponse. Au lieu de cela, Khanmigo pose des questions. Les questions suscitent la réflexion. Les questions sont ouvertes. Et surtout, les questions mènent à l’apprentissage. »



On connaitra le résultat de ce pilote prochainement. L’objectif étant de déployer cette intelligence artificielle dans tous les pays.

