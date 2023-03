John Wick 4 – Un film d’action époustouflant avec un Keanu Reeves en grande forme

On va vu John Wick 4. Tout le monde s’accorde à dire que ce chapitre 4 est le meilleur de la série. Est-ce que c’est vrai ? Voici ce qu’on en pense.

John Wick 4 est-il le meilleur épisode de la saga ? Nous ne tergiverserons pas, nous partageons à 100% cet avis. Après trois volets on aurait pu craindre le pire mais Keanu Reeves endosse une nouvelle fois le costume de John Wick pour le meilleur.

John Wick 4 – Keanu Reeves entouré d’un casting de folie

John Wick 4 est une vraie réussite. On passe rapidement sur le scénario qui n’est pas plus étoffé que les précédents. John cherche la rédemption et à se défaire des griffes de la Grande Table. Pour cela, il devra affronter beaucoup de monde et se faire de nouveaux amis ou ennemis.

Jonathan croise sur sa route de nouveaux compères de baston. L’histoire introduit plusieurs autres combattants hors pair. Keanu Reeves partage la vedette avec un parterre d’acteurs impressionnants : Bill Skarsgard, Lance Reddick, Ian McShane, Hiroyuki Sanada, Laurence Fishburne, Clancy Brown, Shamier Anderson, etc. Ils sont tous parfaits dans leur rôle et plus particulièrement Donnie Yen.

L’acteur est habitué aux films d’action. C’est un vrai virtuose dans ses gestes mais aussi dans son jeu. Il volerait presque la vedette à Keanu Reeves. Il est excellent et apporte un peu de profondeur au scénario.

De l’action non-stop mais on en redemande

John Wick 4 promet donc 2h49 d’action non-stop chorégraphiée de main de maître. Le réalisateur Chad Stahelski est également cascadeur. Il s’y connait. Vous n’aurez pas le temps de respirer. Les combats sont orchestrés comme de vrais balais où John n’en finit plus de filer des baffes et de jouer du flingue.

Keanu Reeves s’essaye même à jouer du Nunchaku mais n’est pas Bruce Lee qui veut. Ils sont dans l’ensemble tous spectaculaires même si certains sont parfois un peu trop longs.

Une esthétique visuelle léchée

John Wick 4 ne se distingue pas uniquement par ses combats épiques. La réalisation de Chad Stahelski est à couper le souffle. C’est une vraie claque visuelle et esthétique. John est un globetrotter digne d’Indiana Jones.

New York, Osaka, Berlin, Paris, il voyage de pays en pays pour remonter la piste de celui qui le délivrera de la grande Table. Chaque étape de son périple est constituée comme un tableau devant lequel vous écarquillerez les yeux. La photographie, les effets visuels et la lumière sont splendides.

Les incursions de John à Osaka et à Berlin sont à notre sens les plus réussies avec une atmosphère et une ambiance visuelle qui enchantera votre rétine.

John Wick Globe-trotter

Chad Stahelski se paye en plus le luxe de poser sa caméra dans certains lieux iconiques de ces grandes villes. Vous reconnaîtrez peut-être Dontonbori avec ses célèbres enseignes ou moins difficile la Tour Eiffel à Paris.

D’ailleurs une grande partie du film se déroule dans la capitale française. Jardin du Luxembourg, dame de fer, Montmartre, Trocadéro, la Fondation Louis Vuitton, John Wick est un guide touristique parisien. Une des scènes les plus intenses se déroule place de l’Etoile.

On retrouve bien l’ambiance stockcar de la mort du rond-point autour de l’Arc de Triomphe mais Chad Stahelski a voulu se faire plaisir et il va un peu trop loin dans le délire. On est bien au-delà du raisonnable et de l’acceptable même pour un personnage increvable comme John Wick.

Une créativité débridée

Le réalisateur ne manque pas d’imagination et certaines de ses scènes d’action font preuve d’une grande créativité. On ne vous en dira pas trop mais une de nos scènes préférées se déroule dans un immeuble délabré à Paris. Elle est filmée en vue aérienne comme dans un jeu vidéo. L’esthétique n’est d’ailleurs pas sans rappeler le premier Resident Evil.

Bref, vous l’aurez compris nous avons adoré John Wick 4. C’est un pur film d’action, fluide, sans temps mort, visuellement splendide, créatif et surtout avec Keanu Reeves.

A ne pas manquer ! Retrouvez la trilogie en DVD et Blue Ray Cliquez ici