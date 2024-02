Jeu concours – 1 chargeur Ugreen Nexode Pro 160W à gagner !

Vous en avez assez de vous promener avec des tas de chargeurs ? Participez à notre jeu concours et ce souci va s’envoler.

Nexode Pro 160W qu’est-ce que c’est ?

Avec un port USB C de 140 W, deux autres de respectivement 100 Watts et 30 Watts, ainsi qu’un port USB-A de 22,5 Watts, il permet de charger jusqu’à quatre appareils simultanément et donc de regrouper les appareils sur un seul chargeur compact. (Découvrez notre test ici).



Ainsi, il peut charger par exemple, un MacBook Pro 16” de 0 à 86 % en seulement une heure, accélérant grandement la charge des appareils énergivores.

Son design compact garantit une portabilité facile, et il est compatible avec la plupart des protocoles de charge rapide.

Il intègre également les mêmes caractéristiques de sécurité que le reste de la série, notamment le système Thermal Guard™ et un matériau PC de haute qualité pour une protection supplémentaire.

A noter que le Nexode Pro 160W recharge aussi les smartphones Android et Apple et les PC. Voir le produit ici

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.

– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 chargeur Ugreen Nexode Pro 160W à gagner valeur unitaire 119.99€.

– Le concours est ouvert du 28 février au 3 mars 2024 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot serra envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

